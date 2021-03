Chrome 90 utilizzerà finalmente di default il protocollo HTTPS

Finalmente è giunto il momento, gli ingegneri di Google hanno abilitato di default il protocollo HTTPS su Chrome 90. Dopo anni in cui questo protocollo è diventato sempre più comune sui siti internet, questo cambiamento potrà velocizzare e rendere più sicure le connessioni da e per essi.

L’annuncio è arrivato sul blog di Chromium con un post che ha spiegato come il browser scelga comunque il protocollo HTTP nel caso il sito non supporti HTTPS. Il cambiamento infatti prevede soltanto che il browser, nel caso in cui visitassimo un sito su cui non abbiamo mai navigato, tenti di collegarsi subito con il protocollo più sicuro, risparmiando tempo nel caso questo lo supporti. Il protocollo HTTPS permette una comunicazione criptata tra browser e sito in questione, garantendo una migliore stabilità, sicurezza e velocità della connessione.

L’aggiornamento di Google Chrome arriverà in primis su desktop ed Android, per poi arrivare anche su iOS e macOS.