Capcom rivela i requisiti minimi e consigliati di Resident Evil Village

Resident Evil Village è atteso per il prossimo 7 maggio. L’ultimo capitolo della saga survival horror di casa Capcom è ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Resident Evil 7: Biohazard e ha come protagonista Ethan Winters, un uomo ordinario che, dopo essere sopravvissuto agli orribili eventi che hanno avuto luogo nella casa della famiglia Baker, conduce una vita tranquilla con la moglie Mia. L’esistenza della giovane coppia viene nuovamente scombussolata con l’arrivo di Chris Redfield, il capitano della BSAA, e Ethan si vede nuovamente costretto a affrontare un terribile incubo per poter riportare indietro la figlia rapita.

Requisiti minimi e consigliati per eseguire il titolo su PC

In attesa del lancio ufficiale, Capcom ha comunicato i requisiti minimi e consigliati per poter eseguire Resident Evil Village sul PC, specificando – tuttavia – che quelli indicati non sono i requisiti definitivi e che nel corso delle prossime settimane potrebbero essere apportate alcune modifiche e correzioni alle informazioni fornite. La pagina Steam dedicata al prossimo capitolo del franchise survival horror di successo è stata di recente aggiornata includendo anche i requisiti minimi e quelli consigliati per godere di un’esperienza di gioco migliore. Esperienza che, chi è in possesso di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 o una AMD Radeon RX 6700 XT possono ulteriormente migliorare con l’attivazione del Ray Tracing.

A seguire, i requisiti minimi e consigliati per eseguire Resident Evil Village su PC Windows.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM

DirectX 12

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX 12

Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio su PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e può già essere pre-ordinato sui vari store online.