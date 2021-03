Avira Security è la nuova soluzione all-in-one per navigare in sicurezza su Mac

Avira Security è la nuova soluzione all-in-one per navigare in sicurezza su...

Avira Security è la nuova soluzione all-in-one pensata per i possessori di un Mac e che permette loro di navigare in piena sicurezza grazie alla protezione dei dati in tempo reale con la crittografia VPN. Avira Security si basa sulle ultime tecnologie Swift (linguaggio di programmazione per macOS, iOS, watchOS e tvOS), SwiftUI (un framework per lo sviluppo delle interfacce utente basato su Swift) e Combine di Apple per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per proteggere la propria vita digitale.

Le principali funzionalità di Avira Security

Avira Security è disponibile sia in versione gratuita che Prime, con funzionalità premium esclusive. Questo strumento offre diverse funzioni per la sicurezza, la privacy e l’ottimizzazione delle prestazioni e di seguito ne elenchiamo quelle principali:

La Scansione Smart può essere attivata con un solo clic e permette di rilevare e bloccare i virus , eliminare i cookie indesiderati e i file spazzatura che rallentano il sistema. Questa funzione è anche in grado di rilevare e segnalare qualsiasi altro problema che intacca il corretto funzionamento del Mac.

può essere attivata con un solo clic e permette di , eliminare i cookie indesiderati e i file spazzatura che rallentano il sistema. Questa funzione è anche in grado di rilevare e segnalare qualsiasi altro problema che intacca il corretto funzionamento del Mac. La Real-Time Protection (Protezione in tempo reale) è sempre in esecuzione in background per rilevare attività sospette e proteggere il Mac dai malware . Riesce anche a individuare minacce su dispositivi USB o altri supporti di archiviazioni connessi al Mac e invia una notifica all’utente qualora un file dovesse essere utilizzato o copiato senza autorizzazione.

(Protezione in tempo reale) è sempre in esecuzione in background per rilevare attività sospette e . Riesce anche a individuare minacce su dispositivi USB o altri supporti di archiviazioni connessi al Mac e invia una notifica all’utente qualora un file dovesse essere utilizzato o copiato senza autorizzazione. Tutte le minacce che Avira Security è riuscito a individuare vengono spostate nell’area Quarantena . I file infetti vengono crittografati e isolati per non danneggiare il sistema, e mostrati insieme a altre informazioni importanti (come la data in cui la minaccia è stata bloccata) nell’area Quarantena. Uno strumento permette anche di selezionare e ripristinare gli elementi che si preferisce mantenere sul proprio Mac.

. I file infetti vengono crittografati e isolati per non danneggiare il sistema, e mostrati insieme a altre informazioni importanti (come la data in cui la minaccia è stata bloccata) nell’area Quarantena. Uno strumento permette anche di selezionare e ripristinare gli elementi che si preferisce mantenere sul proprio Mac. Lo strumento offre tre tipi di scansione dei virus: la Scansione rapida , la Scansione completa e la Scansione personalizzata . Quest’ultima offre all’utente la possibilità di analizzare solo specifici elementi o aree del Mac.

, la e la . Quest’ultima offre all’utente la possibilità di analizzare solo specifici elementi o aree del Mac. Avira Security permette anche di navigare utilizzando una VPN (una rete privata virtuale) per mantenere anonima la connessione a Internet. La VPN permette anche di accedere a contenuti con restrizioni geografiche.

(una rete privata virtuale) per mantenere anonima la connessione a Internet. La permette anche di accedere a contenuti con restrizioni geografiche. Gli utenti possono poi servirsi della funzione di Password Manager per creare password complesse e uniche per tutti gli account . E se siete degli smemorati, nessun timore: questo strumento permette anche di sincronizzare le password su tutti i vostri dispositivi, per un più semplice e rapide accesso ai servizi online.

per creare . E se siete degli smemorati, nessun timore: questo strumento permette anche di sincronizzare le password su tutti i vostri dispositivi, per un più semplice e rapide accesso ai servizi online. Con AntiTracker , invece, vengono eliminati tutti i cookie di tracciamento dal Mac, impedendo ai siti web di registrare la propria attività.

, invece, vengono eliminati tutti i cookie di tracciamento dal Mac, impedendo ai siti web di registrare la propria attività. Infine, la funzione di Junk Cleaner permette di rimuovere tutti i file vecchi e inutilizzati come la cache, i registri e altri file temporanei che occupano spazio inutilmente, e così migliorare le prestazioni del Mac.

Come già specificato, Avira Security per Mac è disponibile nella versione gratuita senza pubblicità e nella versione Prime che, per 99,95 euro all’anno offre l’accesso alle funzionalità premium come Junk Cleaner e AntiTracker.