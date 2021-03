Sony annuncia il nuovo controller VR: più ergonomico e con grilletti adattivi

Se il nuovo sistema per la realtà virtuale per PlayStation 5 aveva indicato quanto il colosso giapponese puntasse su questo affascinante sistema di gaming su console, la presentazione di oggi del nuovo controller VR si muove nella stessa identica direzione. Il design unico e singolare del nuovo controller VR per PlayStation 5 è stato realizzato per “offrire una sensazione di coinvolgimento molti più profonda per immergersi nelle esperienze VR.”

Design unico, singolare, ergonomico

Questo si traduce in un design di forma sferica pensato quindi per offrire una ottima ergonomia anche durante lunghe sessioni di gioco, senza stancare i polsi e le mani. Molti i tasti e i grilletti che trovano posto all’interno del nuovo controller VR, chiaramente derivanti dal controller classico di PlayStation 5.

Ecco le principali caratteristiche e funzionalità del nuovo controller VR:

grilletti adattivi , disponibili su entrambi i controller VR offrono una tensione palpabile quando premuti;

, disponibili su entrambi i controller VR offrono una tensione palpabile quando premuti; feedback aptico , così da offrire all’utente sensazioni di gioco più reali, naturali e ricche;

, così da offrire all’utente sensazioni di gioco più reali, naturali e ricche; rilevamento tattile , tramite cui il nuovo controller VR è in grado di rilevare la presenza delle dita senza esercitare pressione;

, tramite cui il nuovo controller VR è in grado di rilevare la presenza delle dita senza esercitare pressione; tasti azione/levette analogiche.

L’azienda non ha indicato ulteriori informazioni sul nuovo controller VR per PlayStation 5, ma vi terremo informati non appena verranno rilasciati ulteriori dettagli su di esso.