Esselunga lancia lo “Speciale multimediale” di Pasqua, valido fino al 3 aprile

Esselunga si rilancia nel mondo della tecnologia e, in vista di Pasqua, ripropone il volantino Speciale multimediale, che, così come in altre occasioni, propone sconti fino al 40% su una buonissima selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non non mancano smart TV, cuffie, grandi e piccoli elettrodomestici.

Volantino Esselunga – Migliori offerte tech

Il volantino di Esselunga, valido fino al 3 aprile 2021 in tutti i punti vendita selezionati, lancia i suoi “prezzi corti”, così almeno vengono definiti, su diversi smartphone. Purtroppo però le offerte che riguardano gli smartphone Android non sembrano eccezionali, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi quelle che – a nostro modesto parere – sono le migliori occasioni (per tutte le offerte e i dettagli vedasi la galleria a fine articolo).

Offerte smartphone Android

Redmi 9 a 148 euro

a 148 euro Realme 7 a 178 euro

a 178 euro OPPO Reno4Z 5G a 268 euro

a 268 euro Samsung Galaxy A51 a 248 euro

a 248 euro Samsung Galaxy A20e a 128 euro

Offerte smart TV

TOSHIBA Smart TV 43″ 43L2163DA a 299 euro

a 299 euro Samsung Smart TV 43″ UE43TU7170 a 378 euro

a 378 euro Samsung Smart TV 55″ UE55TU7090 a 479 euro

Gli smartphone Android non hanno prezzi irresistibili, tenendo in considerazione lo street price, ma a questo indirizzo è possibile visionare il volantino completo dove vengono elencati tutti i prodotti in sconto. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte!