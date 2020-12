Tante offerte da non perdere nel nuovo volantino hi-tech di Esselunga

Dal 30 novembre al 30 dicembre 2020 Esselunga mette in sconto un gran numero di dispositivi hi-tech davvero interessanti. Queste offerte, disponibili nel volantino “Speciale Multimediale” della società italiana, prendono in considerazione tanti prodotti differenti, di cui qui in basso abbiamo selezionato le migliori occasioni per le categorie di prodotti normalmente trattati sul sito.

Speciale Multimediale Esselunga: smartphone

iPhone 11 da 64 GB a 598 euro ;

; Samsung Galaxy S20 Fan Edition a 548 euro ;

; iPhone SE 2020 a 478 euro ;

; Samsung Galaxy A71 a 298 euro ;

; Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 278 euro ;

; Samsung Galaxy A51 a 248 euro ;

; Motorola Moto G Pro a 198 euro ;

; Samsung Galaxy A41 a 198 euro ;

; Huawei P40 Lite a 178 euro ;

; OPPO A52 a 148 euro ;

; Redmi 9 a 138 euro ;

; Samsung Galaxy A20E a 128 euro ;

; Huawei Y5P a 78 euro.

Speciale Multimediale Esselunga: wearable

AirPods 2019 a 119 euro ;

; Samsung Galaxy Buds a 69,50 euro invece di 139 euro.

Nel caso in cui i prodotti in offerta nel volantino Speciale Multimediale non fossero di vostro interesse, l’azienda ha tanti altri prodotti in sconto con i seguenti volantini:

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per essere sempre informati sulle migliori offerte della rete su tantissimi prodotti del mondo hi-tech.