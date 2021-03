Playstation 5 riceverà il supporto DVR in Giappone entro il 2021

Sony ha annunciato che Playstation 5 riceverà la funzionalità DVR in Giappone tramite la nuova app Torne che funzionerà con i suoi sintonizzatori Nasne. L’app dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

Torne era originariamente un componente aggiuntivo del sintonizzatore TV per PS3 rilasciato nel 2010 che permetteva di registrare i programmi TV sull’hard disk della console e trasferirli su PSP o PS Vita. Il dispositivo è stato seguito dall’unità Nasne che era dotata del proprio spazio di archiviazione e funzionava più che altro come un’unità NAS per contenere le registrazioni tramite un’app mobile.

Buffalo rilascerà una nuova unità DVR per PS5 entro quest’anno

Sony ha interrotto le vendite di Nasne nel 2019, ma l’anno scorso il produttore giapponese di periferiche Buffalo ha annunciato che avrebbe rilevato il prodotto e rilasciato delle unità con il proprio marchio.

La nuova periferica Nasne di Buffalo ripropone il design della console PS3, ma l’azienda ha in programma di offrire il doppio dello spazio di archiviazione interno mettendo a disposizione 2 TB e di triplicare la capacità di archiviazione esterna con 6 TB disponibili.

Nasne di Bufalo sarà in vendita alla fine di questo mese per 29.800 yen che corrispondono a circa 229 euro al cambio attuale.

All’inizio di questo mese il colosso giapponese ha annunciato che saranno rilasciati ben 6 nuovi giochi Playstation VR nei prossimi mesi, tra i quali DOOM 3.

