Xiaomi Walking Pad R1 Pro vi aiuta a rimettervi in forma ed è in offerta su GoGobest

Con le restrizioni dovute all’attuale situazione sanitaria che si fanno sempre più restringenti, per molti diventa un problema anche fare una corsetta o una passeggiata per rimanere in forma, soprattutto chi lavora da casa in smart working o chi fa un lavoro molto sedentario. GoGoBest, store online specializzato in micromobilità elettrica ci propone oggi un’ottima soluzione, ideale per chi ha poco spazio in casa ma non vuole rinunciare a fare un po’ di movimento.

Xiaomi Walking Pad R1 Pro in super offerta

Parliamo di Walking Pad R1 Pro, pensato quindi per camminate veloci ma che non delude chi vuole fare una corsetta leggera. Il suo grande vantaggio è quello di poter essere ripiegato su sé stesso, per occupare uno spazio davvero ridottissimo e anche una volta aperto non esagera con gli ingombri, fermandosi a 1,5 metri di lunghezza.

Per le passeggiate, fino a 6 Km/h, è possibile utilizzare il Walking Pad con la barra di sicurezza abbassata mentre se deciderete di aumentare il passo e arrivare ai 10 Km/h che rappresentano il limite massimo, è necessario alzare la barra di sicurezza. Su quest’ultima è presente una fessura nella quale può essere inserito un tablet o uno smartphone, per visualizzare i dati trasmessi via Bluetooth. Nella barra è inoltre presente un connettore di sicurezza, da fissare al polso o ai pantaloni, per fermare il nastro in cado di problemi.

Grazie a due piccole ruote alla base è semplice anche spostare Walking Pad R1 Pro in casa, a seconda delle necessità e per metterlo in funzione bastano davvero un paio di minuti. La portata massima è di 110 Kg, quindi anche se le chiusure invernali vi hanno messo in crisi non ci saranno problemi di sorta. La velocità può essere regolata attraverso un comodo telecomando, con pulsante per l’arresto immediato, o attraverso il controllo manuale: spostandosi nella parte anteriore il nastro aumenterà la velocità, spostandosi nella parte posteriore verrà diminuita.

Il controllo può avvenire anche tramite lo smartphone, o il tablet, attraverso l’applicazione disponibile sul Play Store che permette di visualizzare la velocità istantanea, la distanza percorsa e il tempo impiegato. Grazie alla promozione di GoGoBest potrete acquistare Xiaomi Walking Pad R1 Pro (il brand ufficiale È Kingsmith, che fa parte dell’ecosistema di Xiaomi), con quasi 130 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

