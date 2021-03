Ecco i codici vincenti della prima estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini

Oggi è l’11 marzo. Per qualcuno questo potrebbe essere un giorno qualsiasi. Per altri, invece, potrebbe essere un giorno tanto atteso. Per quale motivo? Perché oggi è avvenuta la prima estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini con in palio dieci premi da 100.000 euro per dieci cittadini e dieci premi da 20.000 euro per gli esercenti!

Per ogni euro di spesa effettuata con pagamento elettronico sono stati generati altrettanti biglietti virtuali. Da ciò ne consegue che, ovviamente, le probabilità di vittoria di ciascun cittadino siano state molto basse. L’estrazione si è basata, infatti, su 542 milioni di biglietti generati e i codici vincenti sono stati resi pubblici sull’account Twitter dell’Agenzia Dogane e Monopoli e sul sito della Lotteria degli Scontrini. Oltre ciò, i vincitori riceveranno anche una comunicazione privata tramite posta raccomandata o via PEC. L’estrazione è avvenuta alle ore 13.00 e questi sono i codici vincenti:

I premi non reclamati entro 90 giorni verranno versati all’Erario

I vincitori dovranno reclamare il proprio premio entro e non oltre i 90 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ricordiamo avverrà tramite PEC (se comunicata al momento dell’iscrizione) o raccomandata AR per garantire la riservatezza dell’identità del cittadino o esercente vincitore. I vincitori dovranno poi presentarsi all’ufficio ADM della propria zona per l’identificazione e per stabilire le modalità di pagamento. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha riferito che non è necessario conservare gli scontrini. Piuttosto, è fortemente consigliato presentare l’estratto di conto corrente o un documento analogo che attesti il fatto che gli acquisti siano stati effettuati con uno strumento di pagamento elettronico. L’emissione del premio potrà avvenire solo e esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Al termine dei 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, non sarà più possibile reclamare i premi. Questi verranno versati all’Erario.

Questa è la prima estrazione mensile, ma i premi sono destinati a crescere nel tempo. A partire da giugno, infatti, avverranno anche le estrazioni settimanali (con 15 premi da 25.000 euro per i cittadini e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti), senza poi dimenticare la super estrazione annuale con in palio un solo premio da 5 milioni di euro per il cittadino e 1 milione di euro per l’esercente fortunato. Per partecipare alle prossime estrazioni è fondamentale, qualora non lo abbiate ancora fatto, iscriversi sul sito della Lotteria degli Scontrini. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni e non prevede l’iscrizione tramite SPID. Sarà sufficiente il proprio codice fiscale.