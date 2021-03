Ottimo prezzo per il monopattino elettrico Xiaomi MI 1S, in offerta su GoGobest

Ottimo prezzo per il monopattino elettrico Xiaomi MI 1S, in offerta su...

Quello della micromobilità elettrica è un tema molto caldo, soprattutto ora che si avvicina a grandi passi la bella stagione che renderà più piacevole muoversi all’aperto approfittando delle belle giornate. Da GoGoBest, store online specializzato in prodotti per la mobilità elettrica (ma non solo), oggi c’è in promozione il monopattino elettrico Xiaomi Mi 1S, una soluzione valida per chi cerca un prodotto di buona qualità proposto al giusto prezzo.

Xiaomi Mi 1S, buona autonomia e prezzo niente male

Lanciato sul mercato lo scorso anno, Xiaomi Mi 1S è un monopattino elettrico con motore da 500 Watt, in grado di spingerlo fino a 25 Km all’ora e che gli permette di superare pendenze fino al 14%. La batteria in dotazione inoltre permette di raggiungere un’autonomia di 30 Km, anche se in questo caso possono essere molti i fattori in grado di incidere: peso del guidatore, pendenza, fondo stradale solo per citarne alcuni.

Sul manubrio è presente un display che permette di visualizzare diversi dati, tra cui la velocità, l’autonomia, lo stato delle luci e la modalità di utilizzo. È possibile infatti selezionare diverse modalità, ognuna delle quali con un limite di velocità, ideale per muoversi nel traffico cittadino.

Gli pneumatici da 8,5 pollici sono in grado di assorbire la maggior parte delle asperità del terreno e sul fronte della sicurezza abbiamo un doppio sistema frenante, per assicurare spazi di frenata ridottissimi. Non manca la possibilità di collegare lo smartphone, tramite l’app Xiaomi Home, per sapere in ogni istante l’autonomia residua e molte altre informazioni.

Grazie alla vendita lampo di GoGoBest potete fare vostro Xiaomi Mi 1S a un ottimo prezzo, con spedizione dai magazzini europei. Questo significa non solo una spedizione veloce ma anche la certezza di non pagare costi aggiuntivi (IVA e dazi doganali) in quanto la merce è già sul territorio europeo e le tasse sono già state pagate dal venditore.

Informazione Pubblicitaria