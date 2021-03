Huawei lancia il nuovo MateBook 14 e il primo PC MateStation S in Europa

Huawei ha appena annunciato l’imminente arrivo sul mercato francese di un nuovo notebook MateBook 14 che è cambiato poco in termini di design, ma che ora integra CPU Intel di 11a generazione. L’azienda ha inoltre annunciato MateStation S, il suo primo PC ultracompatto.

Caratteristiche di Huawei MateBook 14 2021

Il nuovo MateBook 14 di Huawei guadagna qualcosa in termini di prestazioni grazie ai nuovi processori e al chip grafico aggiornato, ma per il resto non si discosta dal modello precedente.

Il notebook offre ancora un display touch screen IPS 2K FullView da 14 pollici 3:2 con risoluzione 2160×1440 pixel e 185 dpi in grado di coprire il 100% dello spettro sRGB e di raggiungere 300 nits di luminanza e un contrasto di 1500:1.

Invariato anche lo chassis in alluminio da 15,9 mm di spessore per 1,49 kg di peso e la webcam integrata sulla tastiera, le due porte USB-A, la porta USB-C non compatibile con Thunderbolt 4, il jack per cuffie e l’uscita HDMI.

La capacità della batteria di Huawei MateBook 14 è ancora di 56 Wh che dovrebbe offrire fino a 11 ore di riproduzione locale di video in 1080p. La ricarica avviene tramite USB-C attraverso un alimentatore da 65 W.

Disponibilità e prezzo di Huawei MateBook 14 2021

Il prezzo di Huawei MateBook 14 quest’anno parte da 1099,99 euro in Francia con CPU Core i5 Tiger Lake-U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre la configurazione superiore con CPU Core i7-1165G7, 16 GB di RAM e 512 GB di storage costa 1249,99 euro. I due modelli di notebook debutteranno sul mercato francese il 24 maggio.

Caratteristiche di Huawei MateStation S

Huawei MateStation S è un PC desktop dalle dimensioni contenute con i suoi 8,6 litri di ingombro complessivo e si presta per un tipico utilizzo in ambito ufficio.

Il cuore di questo PC è rappresentato dal processore AMD Ryzen 5 4600G a 7 nm che può fare affidamento su 8 o 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, un SSD NVMe da 256 o 512 GB e un hard disk meccanico da 1 TB a 7200 rpm.

Il PC integra NFC per consentire la connessione con gli smartphone Huawei e i notebook MateBook, inoltre offre connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0.

Sulla parte anteriore del cabinet sono presenti una porta USB-C 2.0, una porta USB-A 3.2 Gen 2 e una porta jack da 3,5 mm, mentre sul retro troviamo una porta seriale e l’uscita VGA, oltre a quattro porte USB, una porta HDMI, tre connettori jack per l’audio e una porta Ethernet RJ45.

Disponibilità e prezzo di Huawei MateStation S

Huawei MateStation S sarà disponibile in Francia da giugno al prezzo consigliato di 649,99 euro per la configurazione con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Huawei lancerà anche un monitor da 23,8 pollici.

