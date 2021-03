ASUS ExpertBook B9 è disponibile in Italia con tutta la sua mercanzia

A partire da oggi, ASUS ExpertBook B9 può essere acquistato in Italia. Si tratta della generazione successiva del notebook che lo scorso anno è stato premiato da Red Dot Design come il computer portatile business da 14 pollici più leggero al mondo. ASUS ExpertBook B9 ha anche ricevuto la certificazione Intel Evo che ne attesta le prestazioni premium, reattività e un efficiente utilizzo della batteria.

Caratteristiche di ASUS ExpertBook B9

ASUS ExpertBook B9 presenta uno chassis in lega di magnesio e litio e è disponibile in due versioni che differiscono, oltre che per le dimensioni, per la batteria: il modello da 800 g ha una batteria da 33 W, mentre quello da 1005 g ha una batteria da 66 W. Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida per il 60% dell’autonomia in 39 minuti di ricarica. Si tratta di un dispositivo estremamente resistente, che ha saputo superare con successo anche test di caduta, urto, vibrazione, temperature estreme e livelli di umidità del 95%. ASUS ExpertBook B9 è anche molto robusto e ha continuato a funzionare correttamente dopo che i connettori sono stati inseriti e rimossi dalle porte 5.000 volte, i tasti sono stati colpiti 10 milioni di volte, il laptop è stato chiuso e aperto 50.000 volte e sono stati versati liquidi sulla tastiera.

ASUS ExpertBook B9 dispone di un display NanoEdge da 14 pollici, una webcam per le video-chiamate, una fotocamera a infrarossi e un sensore di prossimità intelligente per il riconoscimento del volto. Questo entra in funzione anche quando l’utente si allontana dal dispositivo, bloccando automaticamente il laptop e proteggendo i dati personali dagli occhi indiscreti. In alternativa, è possibile sbloccare il laptop tramite impronta digitale, grazie a un sensore integrato. Il dispositivo offre poi la funzione di cancellazione del rumore per offrire una migliore esperienza durante le video-riunioni, grazie anche alla funzione CrearVoice Mic che filtra i rumori ambientali. A tal proposito, ASUS ExpertBook B9 offre un massimo di 4 microfoni a 360° e altoparlanti Harman Kardon. Offre anche il supporto a Amazon Alexa.

Il notebook è alimentato dal potente processore Intel Core di 11° Generazione fino a i7, con scheda grafica integrata Iris Xe, 16 GB di RAM LDDR4x 4266 MHz e può avere fino a due SSD da 1 TB con supporto RAID 0 e tecnologia RAID 1 per un funzionamento più veloce. Nonostante sia molto sottile, ASUS ExpertBook B9 offre numerose porte Input/Output, compresa la nuova generazione di connettività via cavo universale Thunderbolt 4, uscite USB di tipo A, HDMI standard e una connettività di rete cablata con un indirizzo MAC univoco. Per quanto riguarda la sicurezza, oltre agli strumenti già citati il dispositivo offre anche un chip TPM opzionale per memorizzare password e chiavi di crittografia.

Con queste caratteristiche, ASUS ExpertBook B9 è senz’altro uno dei migliori notebook del momento. ASUS ExpertBook B9 è disponibile sull’eshop di ASUS e rivenditori specializzati in diverse configurazioni con un prezzo che parte da 1.289 euro.