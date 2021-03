Samsung svela gli SSD 980 NVMe in tre tagli di memoria: ecco di cosa sono capaci

Samsung presenta oggi gli SSD 980 NVMe M.2, che saranno disponibili nei tagli da 250 GB, 500 GB e 1 TB con V-NAND MLC a 3 bit della stessa casa e controller interno. Scopriamo insieme cosa sono capaci di fare in attesa di poterci mettere le mani sopra.

Caratteristiche Samsung SSD 980 NVMe

Il nuovo SSD Samsung 980 NVMe mette a disposizione una velocità di lettura sequenziale fino a 3500 MB/s e di scrittura fino a 3000 MB/s. Questi risultati vengono raggiunti anche grazie alla feature Host Memory Buffer (HMB), con la quale non necessita di propria DRAM, e alla migliorata funzione Intelligent TurboWrite 2.0.

Rispetto al 970 EVO, secondo Samsung il 980 fornisce il 54% in più di efficienza performance/watt. Con l’aggiornamento di Magician 6.3, l’SSD supporta inoltre la Full Power Mode, con la quale funziona ai massimi livelli per prestazioni elevate e costanti; non manca il Samsung Data Migration Software per aiutare gli utenti a spostare i propri dati in sicurezza e con semplicità.

Tutto questo senza scordarsi la resistenza: secondo i test si arriva almeno fino a 600 TB di scrittura, con avanzate soluzioni per il controllo delle temperature che migliorano le prestazioni e riducono rischi legati alla temperatura. A questo servono la tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG), che riduce al minimo il surriscaldamento in modo proattivo, e il dissipatore di calore con sottile pellicola di rame integrata per maggiore efficienza.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche del Samsung SSD 980:

interfaccia: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4

capacità di 250 GB, 500 GB o 1 TB

dimensioni: fino a 80,15 x 22,15 x 2,38 mm

velocità di lettura sequenziale: 2900 MB/s (250 GB), 3100 MB/s (500 GB) e 3500 MB/s (1 TB)

velocità di scrittura sequenziale: 1300 MB/s (250 GB), 2600 MB/s (500 GB) e 3000 MB/s (1 TB)

Velocità di lettura/scrittura random (QD32): fino a 500K IOPS / fino a 480K IOPS

consumi: idle: 45 mW attivo: lettura da 3,7 a 4,5 W, scrittura da 3,2 a 4,6 W

temperature: operativo tra 0° e 70° C

sicurezza: AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal v2.0, Encrypted Drive (IEEE1667)

garanzia: fino a 5 anni o 150, 300 e 600 TB di scrittura (rispettivamente per tagli da 250 GB, 500 GB o 1 TB)

Per il momento Samsung non ha rivelato i prezzi di vendita e la disponibilità degli SSD 980 NVMe M.2, ma vi terremo sicuramente aggiornati al riguardo.

