Poco M3, iPhone 12 Mini e cuffie Sennheiser tra le migliori offerte Amazon di oggi

La settimana delle offerte Amazon prosegue ed oggi ci sono parecchie novità per i fan Xiaomi con il Poco M3 in offerta con il codice sconto che anticipa la seconda grande offerta sempre di Xiaomi con il suo Monopattino elettrico Pro 2. Ovviamente non mancano altri prodotti, tra cui iPhone 12 Mini e delle ottime cuffie ANC di Sennheiser.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 9 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 9 Marzo 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini va in leggero sconto ma comunque apprezzabile. Si tratta di un iPhone molto particolare, dalle dimensioni super compatte perfetto per chi ama la comodità di utilizzo e una tascabilità estrema. Non ha nulla in meno ad un iPhone di fascia più alta, il display è sempre un OLED Super Retina XDR, il chip è sempre il nuovo A14 Bionic e ci sono tutte le funzioni offerte dalla dual camera (forse unico punto dove è leggermente delle versioni Pro). Se stavate cercando uno smartphone compatto, lui è quello da prendere.

iPhone 12 Mini a 799 Euro invece di 839 Euro

Poco M3

Ancora uno smartphone in offerta, ancora un lieve calo di prezzo ma su un prodotto già economico quindi lo sconto si fa sentire maggiormente. Si tratta del buon Poco M3, uno smartphone di fascia bassa che prova a non rinunciare a nulla con un display da 6,5″ FullHD, un processore Snapdragon 662 e una tripla fotocamera da 48 Megapixel. Il vero punto di forza oltre al prezzo è la sua durata della batteria con ben 6000 mAh. Per avere il massimo risparmio c’è il codice sconto.

Xiaomi Poco M3 da 119 Euro invece di 159 Euro (codice sconto BB4YI7WP)

Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2

Il famosissimo monopattino elettrico di Xiaomi va al minimo storico su Amazon e stiamo parlando della sua nuova versione Pro 2 con tanti miglioramenti strutturali che lo hanno reso ancora più comodo, agile e soprattutto sicuro. La velocità resta ferma ai 25 Km/h, l’autonomia è di circa 45 Km, c’è il display integrato ed anche il controllo di tanti parametri tramite smartphone. Un vero e proprio gioiellino da prendere con il codice sconto.

Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2 a 399 Euro invece di 529 Euro (codice sconto 7QUJK77Y)

Sennheiser PXC 550-II ANC

Dopo un periodo di stallo del prezzo, le Sennheiser PXC 550-II ANC tornano a calare e se stavate cercando delle cuffie wireless con cancellazione del rumore attiva senza nessun compromesso di qualità, queste sono quelle giuste. Non si tratta solo di ANC e qualità audio ma anche di ergonomia, di comodità e di tante funzioni smart che Sennheiser ha inserito come il supporto ad Assistant e Alexa. Buonissima anche la durata della batteria.

Sennheiser PXC 550-II ANC a 204 Euro invece di 349 Euro

