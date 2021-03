Provare le feature sperimentali di Google Chrome diventa più semplice

Google ha promesso che nei prossimi mesi il rilascio di nuove versioni di Google Chrome sarà più frequente (la tempistica passerà dalle attuali sei settimane a quattro settimane) e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha reso noto di avere in programma di rendere più semplice la prova delle feature sperimentali anche durante la fase di test.

Alex Ainslie, capo del design di Google Chrome, ha spiegato che gli utenti Canary (e presto anche quelli Dev e Beta) avranno a loro disposizione un apposito tasto che renderà più semplice accedere a Chrome Experiments. L’obiettivo di Google è quello di avere un quantitativo sempre più elevato di feedback.

👩‍🔬 We hope to gather more feedback about @googlechrome updates as they’re in development. If you’re using Canary today (and soon Dev and Beta) you’ll notice a little beaker on the toolbar that makes it easier to try out new stuff and share suggestions about how it should evolve. pic.twitter.com/doPLzJbnRW

— Alex Ainslie (@alexainslie) March 5, 2021