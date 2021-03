Amazfit GTS 2 mini si aggiorna con una feature molto attesa

Amazfit GTS 2 mini è il nuovo smartwatch economico dell’azienda cinese da poco disponibile in Italia ad un prezzo imbattibile.

Novità aggiornamento 1.0.2.31 per Amazfit GTS 2 mini

Oltre ad offrire agli utenti l’accesso ai classici sistemi di tracking, lo smartwatch economico è caratterizzato anche dalla presenza di un microfono per interagire con Amazon Alexa. Sebbene il supporto all’assistente digitale di Amazon non fosse disponibile al lancio, quest’oggi, con l’avvio dell’aggiornamento 1.0.2.31, il wearable permette finalmente di sfruttare la propria voce per controllare alcune funzioni di Amazon Alexa.

Ecco quindi la possibilità di impostare una sveglia, controllare la riproduzione audio, chiedere le informazioni sul meteo o sul traffico, direttamente da Amazfit GTS 2 mini.

Come aggiornare Amazfit GTS 2 mini

L’aggiornamento 1.0.2.31 per Amazfit GTS 2 mini è attualmente in propagazione dall’India e può essere scaricato seguendo questi semplici passi: