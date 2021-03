Xiaomi Mi 11 5G in super sconto con Mi Watch in regalo: ecco come Amazon tenta di farci spendere soldi anche oggi

Xiaomi Mi 11 5G in super sconto con Mi Watch in regalo:...

Prosegue la settimana delle offerte Amazon e tra un nuovo minimo storico per MacBook Air M1 e le solite buone offerte dei best seller su Amazon, spunta fuori una vera e propria occasione per portarsi a casa il nuovissimo Xiaomi Mi 11 5G ad un prezzo scontato e con un Mi Watch in regalo.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 3 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 3 Marzo 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple MacBook Air M1

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 a 1099 Euro invece di 1159 Euro

Xiaomi Mi 11 5G sconto immediato + Mi Watch

Xiaomi Mi 11 5G sta facendo parlare molto di sé grazie alla promozione su Amazon troppo invogliante. Su Amazon Italia Xiaomi M1 11 5G costa 799 Euro ma appena lo smartphone viene aggiunto a carrello viene applicato uno sconto di di 150 euro, portando il prezzo finale a 649 euro. Il tutto con la possibilità di ricevere in regalo anche uno Xiaomi Mi Watch per i primi 400 clienti dal 2 Marzo 2021 fino al 7 Marzo 2021. Una combo del genere con uno sconto del genere è quasi da instant buy se dovete cambiare smartphone e cercate un fascia alta.

Xiaomi Mi 11 5G a 649 Euro invece di 799 Euro

Blink Camera outdoor Kit

Un bel kit da 2 videocamere di sicurezza smart di Blink (brand di Amazon) a circa 164 euro non si possono far sfuggire facilmente. Si tratta di una serie di security camera a batteria per esterni in grado di resistere ad ogni condizione climatica e garantire sempre la registrazione in FullHD con rilevamento smart, visione notturna, notifiche push e audio bidirezionale. Essendo un brand Amazon ovviamente non mancano tantissime funzioni smart e la compatibilità con Alexa.

Blink camera outdoor kit a 164 Euro invece di 219 Euro

Microsoft Surface Go 2

Il Surface Go 2 di Microsoft è un bel tablet con Windows 10 in grado di diventare un comodissimo 2 in 1 grazie alla tastiera cover. Si tratta di una soluzione versatile, economica ma decisamente qualitativa, la linea Surface di Microsoft non scende a facili compromessi. Il suo prezzo sta calando da mesi ma oggi a meno di 400 Euro si rende molto interessante per studenti (che possono sfruttare anche uno sconto ulteriore di 10 euro). Ottimo prodotto al prezzo giusto.

Microsoft Surface Go 2 a 399 Euro invece di 469 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 3 Marzo 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.