ING regala buoni Amazon fino a 50 euro aprendo gratis un Conto Corrente Arancio

Le occasioni per ottenere buoni regalo su Amazon non sono una rarità ma il buono di cui parliamo oggi è certamente più sostanzioso del solito: ING ne regala fino a 50 euro a fronte dell’apertura di un Conto Corrente Arancio e l’accreditamento dello stipendio. La promozione infatti consiste in un duplice passaggio da eseguire entro giugno 2021 e che dà diritto a ricevere il buono regalo. Da considerare che per ricevere il buono non è necessario affrontare spese o costi, il conto infatti è gratuito.

ING Conto Corrente Arancio: come ottenere il buono Amazon da 50 euro

L’iniziativa promozionale in questione è messa bene in evidenza nella homepage del sito ufficiale della banca ING Italia. Tutti i clienti che decideranno di aprire un conto corrente Arancio di ING entro l’8 marzo 2021 e lo attiveranno entro il 31 marzo 2021, riceveranno un primo Buono Amazon da 25 Euro.

Inoltre, chi accrediterà su tale conto corrente lo stipendio o la pensione entro il 30 giugno 2021, riceverà un secondo Buono Amazon da 25 Euro, arrivando così a un totale di 50 Euro.

I passaggi da seguire per ottenerli sono pochi e semplicissimi:

Aprire un Conto Corrente Arancio dalla pagina dedicata alla promozione entro l’8 marzo 2021; Attivare il proprio Conto Corrente Arancio effettuando un bonifico o versamento di qualsiasi importo entro il 31 marzo 2021; Accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 giugno 2021.

Al termine delle operazioni numero 2 e 3 si riceverà un contestuale Buono Amazon da 25 Euro.

Alcuni dettagli meritano un rapido chiarimento: innanzitutto, va detto che la promozione fa capo esclusivamente a ING Italia, Amazon non ne è sponsor; in secundis, la fruizione del buono regalo sottostà alle condizioni di utilizzo normalmente previste da Amazon.it: ecco la pagina ufficiale da consultare per le solite restrizioni.

Modulo Zero Vincoli e attivazione Conto Corrente Arancio

Il sito ING mette in evidenza i vantaggi derivanti dall’arricchire il Conto Corrente Arancio con il Modulo Zero Vincoli, che non ha canone di tenuta conto e comprende gratuitamente numerosi servizi come il prelievo di contante in Italia e in Europa, i bonifici SEPA fino a 50.000 Euro online, in filiale o al telefono, il rilascio di moduli assegni (1 blocco all’anno), e carta di Debito Mastercard. Il Foglio informativo con le ulteriori condizioni le trovate a questo link.

Il Modulo Zero Vincoli prevede un canone mensile di 2 euro, tuttavia può essere azzerato attivando l’accredito dello stipendio o della pensione o di altre entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese.

Attivare il Conto Corrente Arancio di ING Italia è semplicissimo, non dovete fare altro che recarvi al link sottostante, cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” e seguire la procedura guidata:

