Facebook lancia BARS, il TikTok dedicato al rap

Arriva dal team NPE di Facebook una nuova applicazione sperimentale dedicata al mondo della musica, e in particolare a tutti coloro che vogliono sfondare nella scena rap; si chiama BARS, ed è una sorta di TikTok dedicata alle rime.

BARS è l’app di Facebook per creare le vostre rime

Utilizzando BARS sarà possibile aver accesso a centinaia di beat creati professionalmente, scrivere le proprie rime (con tanto di suggerimenti automatici) e registrare brevi video per diffondere i propri testi; l’app include anche filtri audio e video e una funzione di sintonizzazione automatica.

Presente anche la modalità “Sfida” nella quale cimentarsi con il freestyle sulla base di parole suggerite casualmente; BARS si propone più come una sorta mezzo di divertimento attraverso il rap, più che come strumento professionale per il settore.

I video registrati con BARS hanno una durata massima di 60 secondi e possono essere salvati sullo smartphone o condivisi su altre piattaforme social.

Attualmente BARS è in fase di beta chiusa e disponibile solamente per iOS sull’App Store negli Stati Uniti; se siete interessati al progetto potete seguirne lo sviluppo attraverso la pagina Instagram dedicata.