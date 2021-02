Xiaomi Redmi 9T NFC, Amazfit GTS e Yi Home camera tra le migliori offerte Amazon di oggi

Amazon propone tante nuove offerte per chi ha un budget limitato ma vuole comunque portarsi a casa dei prodotti tech super interessanti. Oggi tocca al realme 7 Pro che vede il suo prezzo calare di un bel po’ e per chi cerca un gadget per la smart home, c’è il set da 4 security camera di Yi in forte sconto.

Le migliori offerte Amazon oggi 25 Febbraio 2021

realme 7 Pro

Bel calo di prezzo per realme 7 Pro, uno smartphone di fascia media in grado di dire la sua per una serie di caratteristiche molto interessanti. Il display AMOLED con sensore di impronte digitali è bello grande con una diagonale da 6,4″ e risoluzione FullHD. Il processore è l’ottimo Snapdragon 720G, c’è una tripla fotocamera da 64 Megapixel e una batteria importante con la ricarica rapida da ben 65W in grado di essere ricaricata da 0 a 100 in 34 minuti.

realme 7 Pro a 247 Euro invece di 319 Euro

Xiaomi Redmi 9T NFC

Xiaomi Redmi 9T NFC è uno smartphone di fascia bassa molto completo con anche la presenza del chip NFC per sfruttare i pagamenti digitali con Google Pay. Non solo, ha un buon processore Snapdragon 662, una quad camera con sensore principale da 48 Megapixel ma il suo punto forte è la presenza di una batteria da ben 6000 mAh in grado di essere ricaricata anche in maniera veloce. Anche lo schermo non è male con una diagonale da 6,53″ con risoluzione FullHD. La promozione su Amazon durerà circa 3 giorni.

Xiaomi Redmi 9T NFC a 149 Euro con disponibilità immediata (offerta per tre giorni)

Amazfit GTS Smartwatch

Amazfit GTS è uno smartwatch interessante dal punto di vista estetico con un richiamo nemmeno troppo velato alle linee di un Apple Watch. Fortunatamente costa molto meno di un Apple Watch ma è comunque in grado di essere un valido supporto per la gestione delle attività sportive e dei parametri vitali. Da non sottovalutare la presenza di un buon display AMOLED in grado di essere visibile in ogni condizione di luce. Molto bene la batteria con una durata media di 10 giorni.

Amazfit GTS Smartwatch a 104 Euro invece di 129 Euro (clicca su applica coupon)

YI Home Camera 1080p Kit da 4

Un bel kit di ben 4 videocamere di sicurezza smart di YI a meno di 100 euro non si possono far sfuggire facilmente. Si tratta di una serie di security camera in FullHD con rilevamento smart, visione notturna, notifiche push e audio bidirezionale. Hanno un bel design comodo e sono facilissime da installare. Le funzioni software ci sono, si controllano da remoto sia via smartphone che desktop.

YI Home Camera 1080p Kit da 4 a 96 Euro invece di 129 Euro

