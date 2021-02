Da MediaWorld torna il No IVA, stavolta sugli elettrodomestici

MediaWorld rilancia un weekend di No IVA, questa volta riguardante i grandi elettrodomestici e i climatizzatori. L’iniziativa è valida sia online sia nei punti vendita fino al 28 febbraio 2021 e prevede lo scorporo dell’IVA al 22%, corrispondente a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita.

Torna il No IVA MediaWorld con offerte su elettrodomestici e climatizzatori

La promozione pensata da MediaWorld riguarda tantissimi prodotti, tra lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, forni, piani cottura, lavastoviglie e condizionatori (fissi e portatili). Lo sconto del 18,04% si applica ovviamente solo a quelli disponibili nei negozi e sul sito nei giorni di validità, ma con qualche limitazione: sono purtroppo esclusi quelli presenti nel volantino in corso, quelli facenti parte delle promo online (“XDays” e “Solo per oggi”) e le prevendite.

Se siete interessati a una particolare categoria di prodotti tra quelle aderenti all’iniziativa potete spulciare il catalogo online seguendo i link qui sotto:

Per maggiori dettagli sulla promozione No IVA MediaWorld potete recarvi a questo indirizzo.