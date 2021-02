Arriva macOS Big Sur 11.2.2, pronto al download con alcuni hot-fix

A distanza di qualche giorno dalla ultima beta, il team di Apple ha finalmente dato il via al rilascio della versione stabile, mettendo così a disposizione degli utenti la risoluzione di alcuni bug, come quelli relativi al danneggiamento di alcuni MacBook quando collegati a particolari hub e dock.

Le novità di macOS Big Sur 11.2.2

Questo è il changelog ufficiale pubblicato dal team di sviluppatori: macOS Big Sur 11.2.2 previene il danneggiamento di MacBook Pro (2019 o modelli successivi) e MacBook Air (2020 o modelli successivi) quando vengono collegati ad alcuni hub e dock USB‑C di terze parti dotati di alimentazione non conformi.

La versione pubblica di macOS Big Sur 11.2.2 ha un “peso” di 2,17 GB ed è già disponibile al download per tutti i possessori di un computer di Apple ancora supportato.

Come scaricare la nuova versione del sistema operativo di Apple

La nuova versione dell’OS desktop del colosso di Cupertino è già in fase di rilascio e può essere scaricata direttamente dal Mac, andando nel menu delle impostazioni e poi accedendo alla sezione dedicata alle preferenze di sistema, ove sarà possibile selezionare l’apposito comando per la ricerca degli update (nel caso in cui l’aggiornamento non dovesse risultare disponibile, il consiglio è quello di continuare a riprovare).

In alternativa, gli utenti Mac possono cliccare sulla mela, quindi selezionare Informazioni su questo Mac e Aggiornamento Software.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon aggiornamento.

Leggi anche: la recensione di Apple MacBook Air con Silicon M1