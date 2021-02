Il mouse da gaming Razer DeathAdder è in promozione a un ottimo prezzo

Il mouse da gaming Razer DeathAdder è in promozione a un ottimo...

Razer è uno dei principali produttori di accessori per il gaming e la linea di mouse DeathAdder è indubbiamente una delle più apprezzate da parte dei gamer, più o meno esigenti. Il modello Essential, che vi proponiamo oggi, è il più economico della linea, pur mantenendo un elevato standard qualitativo e una nutrita serie di funzioni.

Caratterizzata da una forma ergonomica che ha contraddistinto ogni generazione di mouse DeathAdder, la versione Essential può contare su un sensore ottico da 6.400 DPI, per garantire movimenti precisi e un maggiore controllo in ogni situazione, soprattutto nei giochi. Sono presenti cinque tasti di tipo Hyperesponse, personalizzabili a seconda delle proprie necessità, per avere un vantaggio rispetto agli avversari.

Non preoccupatevi di danneggiare il mouse anche durante le azioni più frenetiche, visto che ogni tasto utilizza uno switch meccanico Razer, garantito per almeno dieci milioni di click, con una vita utile decisamente lunga. Molto utili anche gli inserti laterali, che migliorano la presa ed eviteranno di farvi scivolare il mouse di mano nei momenti più concitati di gioco.

Con Razer Synapse 3 (in versione beta) inoltre permette di impostare in maniera precisa DPI e polling rate (fino a 1000 Hz), con salvataggi automatici che possono essere richiamati a seconda del gioco utilizzato. Il cavo USB di collegamento al computer è lungo 1,8 metri e permette di avere il giusto spazio di manovra, anche nelle scrivanie più ampie.

Potete acquistare Razer DeathAdder su TomTop al prezzo indicato qui sotto, con spese di spedizione gratuite dai magazzini cinesi, senza costi aggiuntivi o dogane.

