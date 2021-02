Fitbit lancia un nuovo programma per migliorare la qualità della vita dei suoi utenti

Gli smartwatch e le smartband di Fitbit sono particolarmente apprezzati dagli utenti non soltanto per l’aspetto hardware ma anche e soprattutto per quello software, forte di un ecosistema studiato per consentire di sfruttare al meglio questi dispositivi indossabili.

Ed una nuova chicca è quella che il team del produttore di dispositivi indossabili sta lanciando per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium: stiamo parlando di Mindful Method, un programma realizzato dallo specialista di medicina alternativa Deepak Chopra e che si basa sull’attenzione dell’azienda sulla gestione dello stress, iniziata con lo smartwatch Sense.

Fitbit arricchisce la sua offerta

Mindful Method comprende oltre 30 sessioni audio e video su argomenti come il mindfulness, il sonno, la gestione dello stress, il benessere e la connessione mente-corpo e l’azienda ha già reso noto che nei prossimi mesi saranno realizzati ulteriori contenuti.

In occasione di un evento organizzato con la stampa per la presentazione di questo nuovo programma, Chopra ha guidato i partecipanti attraverso un esempio di meditazione da Mindful Method. In pratica, tale programma non si differenzia molto da altre app di meditazione, caratterizzandosi per la filosofia di benessere di Chopra combinata con i dati forniti dagli orologi Fitbit e dal servizio Premium.

Il team di Fitbit ci ha tenuto a precisare che l’abbonamento Premium può già contare su oltre 100 tracce audio dedicate alla tecnica del mindfulness ma l’aggiunta di nuovi contenuti, realizzati da uno specialista famoso, non può che migliorare l’offerta complessiva e, soprattutto, convincere tanti utenti a stipulare un abbonamento Premium.

Le prime 10 sessioni di Mindful Method con Deepak Chopra sono già disponibili per gli Premium nell’applicazione Fitbit, che può essere scaricata sia per i dispositivi Android (Google Play Store) che per quelli basati su iOS (App Store).

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emerse delle indiscrezioni secondo cui Fitbit si starebbe preparando a lanciare un abbonamento più economico. Staremo a vedere.

