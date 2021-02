Huawei Watch GT 2 Pro ora supporta l’app Mood Messenger

Recentemente Huawei ha rilasciato un aggiornamento dell’app Mood Messenger che ora consente agli utenti dello smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro di rispondere ai messaggi di testo con emoji e risposte già pronte.

Mood Messenger è l’alternativa di Huawei all’app per SMS e MMS predefinita su Android e offre funzionalità come la digitazione predittiva con emoji, inoltre è completamente personalizzabile e include anche la modalità scura.

Huawei Watch GT 2 Pro ottiene il supporto per l’app Mood Messenger

Grazie al recente aggiornamento dell’app gli utenti di Huawei Watch GT 2 Pro saranno in grado di vedere le ultime cinque conversazioni con la possibilità di rispondere con dodici opzioni di frase, cinque risposte rapide e ottenere altri suggerimenti.

Inoltre, quando si riceve un SMS lo smartwatch si attiva e apre automaticamente l’app Mood Messenger mostrando le conversazioni e i messaggi non letti in alto pronti per essere visualizzati e rispondere.

Al momento non è confermato se il supporto per l’app è stato aggiunto anche ai modelli Huawei Watch GT 2 o GT 2e, tuttavia è possibile verificarlo scaricando Mood Messenger da AppGallery. Dopo l’installazione è necessario impostarla come applicazione SMS predefinita.

Huawei ha lanciato Watch GT 2 Pro a settembre, ma il prossimo smartwatch dell’azienda potrebbe essere completamente basato sul sistema operativo proprietario HarmonyOS.

