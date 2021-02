Cashback di dicembre: in arrivo i primi rimborsi

Stanno iniziando ad arrivare sui conti correnti di chi vi ha partecipato i primi rimborsi relativi al programma di Cashback; si tratta della prima fase del programma, durata dal’8 e il 31 dicembre 2020.

Cashback di Natale: in arrivo i rimborsi

Rimborsi che sembrerebbero in arrivo nei tempi previsti, entro l’1 marzo 2021, direttamente accreditati sui conti correnti dei partecipanti tramite bonifico bancario.

Il Cashback di Stato natalizio prevedeva la possibilità di vedersi riaccreditato il 10% della spesa effettuata con metodi di pagamento contactless, fino ad un massimo di 150 Euro; il programma ha riscosso molto successo, con i rimborsi totali che verranno erogati che hanno raggiunto la cifra di 222 milioni di Euro.

Se avete partecipato al Cashback tra l’8 e il 31 dicembre 2020, raggiungendo i requisiti per ricevere i rimborsi, non vi resta che controllare il vostro conto corrente per l’arrivo del bonifico atteso.