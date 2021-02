Ecco 4 gadget dall’ottimo rapporto qualità prezzo

I gadget tecnologici sono innumerevoli ed è sempre difficile districarsi fra i migliori. Per questo abbiamo deciso di curare una rubrica su TuttoTech che affianchi le classiche recensioni singole e vi permetta di scoprire nuovi interessanti prodotti. I gadget di oggi hanno tutti una cosa in comune, sono contraddistinti da un ottimo rapporto qualità prezzo per cui acquistandoli non potrete non ritenervi soddisfatti.

Ecco la nostra selezione del mese di febbraio 2021.

Maskfone

Il primo prodotto di questa serie è Maskfone, uno dei gadget più apprezzati del CES 2021 visto e considerato che siamo tutti vestiti di mascherina per cercare di contenere il più possibile l’espansione della pandemia. Si tratta di una mascherina smart, tecnologica, in quanto è dotato di una apposita fodera per contenere un paio di auricolari bluetooth a marchio Motorola, così da rendere più semplici e funzionali le chiamate (spesso disturbate dalle mascherine che attutiscono la nostra voce).

Maskfone è una mascherina in tessuto lavabile, traspirante con laccetti in neoprene per agganciarla ai padiglioni auricolari. Protegge da batteri, germi, allergeni e ha una tasca interna per inserire un ulteriore filtro. A tal proposito in confezione, oltre agli auricolari, sono presenti 3 filtri di tipo PM 2.5. I filtri FFP2/N95 sono acquistabili a parte al costo di 19,99$ per 5 filtri.

L’audio delle cuffiette è di buona qualità, ci si può tranquillamente ascoltare anche la musica, ma soprattutto è efficace il lavoro fatto dal microfono che trovandosi tra la mascherina e la nostra bocca può trasmettere un audio più chiaro e forte. Inoltre, la mascherina agirà da filtro naturale per i rumori ambientali.

Il prezzo è di 49,99 $ sia in dimensione small/medium che medium/large, potete acquistarla sul sito ufficiale.

Xiaomi G9

Sul secondo gadget non ci dilunghiamo troppo in quanto ne abbiamo già fatto un’ampia recensione. Si tratta del nuovo aspirapolvere Xiaomi G9 che dal 18 al 28 febbraio 2021 è in offerta al prezzo promozionale di 170,99 Euro invece di 239,99 Euro, aggiungendo il coupon sconto PIT10PERTE.

Le due principali caratteristiche sono:

la batteria rimovibile, introvabile su aspirapolvere della concorrenza su questa fascia di prezzo;

la spazzola con trama a V per pulire meglio ed evitare che lo sporco si incastri.

Potete acquistarlo su eBay a 170,99 Euro col codice sconto PIT10PERTE.

Sedia da gaming Douxlife

Il quarto gadget di questa puntata è una sedia da gaming ergonomica dall’ottimo rapporto qualità prezzo. È molto curiata a livelli di materiali e ben realizzata anche nelle cuciture, i cuscini sono ben imbottiti e non danno la sensazione che possano deformarsi eccessivamente nel tempo. È dotata inoltre di un cuscino lombare ed uno per la testa che aiutano a mantenere una posizione corretta della seduta.

Due caratteristiche chiave però sono la possibilità di reclinare la seduta fino a 150° e di aprire un poggia gambe che permette in pratica di sdraiarsi sulla sedia per godere di momenti di relax.

Il suo prezzo si aggira all’incirca sui 100 Euro ma su BangGood la trovate in sconto a circa 82 Euro col coupon sconto: BGLHXGC1.

Caricabatterie Aukey

Se avete numerosi dispositivi elettronici e di conseguenza vi portate in borsa un caricabatterie per ciascuno di essi, questo accessorio fa indubbiamente per voi. Si tratta di un potente caricabatterie Aukey con potenza massima di 90 W, capace di erogarli tutti sulla porta Type-C principale. In alternativa, collegando più dispositivi, è possibile caricare con la seguente disposizione:

Type-C A: 60W;

Type-C B: 12W;

Type-A USB: 12W.

Per fare un esempio, con questo caricabatterie si può ricaricare anche un Macbook Pro da 15 pollici con processore Intel che richiede una potenza di 87W. Ideale quindi per smartphone, tablet, laptop e non solo.

Il suo prezzo è di circa 70 Euro ma a volte si trova in sconto a circa 60 Euro, ovviamente su Amazon, sia in colorazione nera che bianca.