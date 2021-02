Oppo A73, Samsung Galaxy M11 e Honor Watch ES tra le migliori offerte Amazon del giorno

Il weekend è alle porte ma Amazon non si ferma e continua a proporre offerte su offerte ed oggi si è concentrata su smartwatch e smartphone. Tra le note di merito c’è sicuramente il mondo Android con Oppo A73 e Samsung Galaxy M11 per chi vuole risparmiare un po’ per un nuovo smartphone.

HONOR Watch ES

Honor Watch ES è uno smartwatch molto interessante per via del suo design allungato che lo rende particolarmente adatto alla visualizzazione delle informazioni delle attività sportive e dei parametri vitali. Il display è un Amoled da 6,3″ con 326 ppi in grado di essere visualizzato senza problemi anche sotto forte luce del sole. Ottima la possibilità di tracciare più di 90 tipi di allenamento ma ciò che colpisce è anche la durata della batteria di 10 giorni.

HONOR Watch ES a 75 Euro invece di 89 Euro

Apple Watch Series 6

Chi ha un iPhone non può lasciarsi scappare la possibilità di accoppiarlo ad un Apple Watch, in particolare il Series 6 che ha migliorato parecchie cose. Prima di ogni cosa è uno strumento validissimo per gli sportivi, è tra i tracker più precisi in circolazione. Il display Oled è tra i punti di forza con la possibilità di consumare pochissimo nella modalità Always On, in modo da non perdere mai di vista le funzionalità basiche. Per tutto il resto, Apple Watch è il miglior smartphone del mercato.

Apple Watch Series 6 a 419 Euro invece di 439 Euro

OPPO A73

Oppo A73 sta calando di prezzo e si sta rendendo super interessante per chi cerca uno smartphone di fascia media. Lo fa grazie al display da 6,5″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 90 Hz, lo fa anche con una combo di RAM e memoria interna invidiabile per il prezzo, 8 GB + 128 GB sono una dotazione importante. Interessanti le fotocamere, anche il processore non è male ma è il prezzo il vero protagonista.

OPPO A73 a 245 Euro invece di 299 Euro

Samsung Galaxy M11

Se state cercando un battery phone economico, oggi per poco più di 100 euro c’è il Samsung Galaxy M11. Non è uno smartphone con caratteristiche tecniche invidiabili ma è un mix di specifiche ottimizzare per rendere sotto un singolo profilo, quello energetico, la durata della batteria è il suo forte con 5000 mAh.

Samsung Galaxy M11 a 129 Euro invece di 169 Euro

