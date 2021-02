Apple MacBook Air M1 è al nuovo minimo storico su Amazon ed è anche in buona compagnia con altre offerte

Anche oggi Amazon regala alcune chicche per chi sta cercando di risparmiare fino all’ultimo centesimo sul device tech tanto desiderato da mesi. Il caso emblematico è il nuovo MacBook Air M1 che dopo aver toccato il suo minimo storico qualche settimana fa, oggi si ritrova su Amazon ad un prezzo ancora più basso.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 18 Febbraio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 18 Febbraio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Samsung Galaxy Note20 5G + 200 Euro cashback Samsung

Il Samsung Galaxy Note20 5G è sempre stato uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo squilibrato ma grazie al suo fisiologico calo di prezzo la situazione sta cambiando. Si tratta di un Galaxy Note a tutti gli effetti con S Pen come vero valore aggiunto e un display Super Amoled Plus FHD+ a 120 Hz a fare da padrone alla parte frontale. Sul retro ci sono tre fotocamere molto versatili in grado di registrare anche video in 8K, c’è una buona durata della batteria e tante funzioni extra come Samsung Dex per trasformare lo smartphone in un piccolo pc.

In aggiunta alla buona offerta Amazon, il Note20 5G diventa un vero e proprio affare con il cashback di 200 euro di Samsung. Per maggiori informazioni sul Cashback Samsung clicca qui.

Samsung Galaxy Note20 5G a 749 Euro invece di 1079 Euro

Apple iPhone 11 Pro (256GB)

Per molti iPhone 11 Pro è anche più bello della nuova linea di iPhone che come al solito non cambia molto ed ecco che il suo prezzo in calo inizia ad invogliare troppo per la versione da 256 GB. iPhone è sempre iPhone ed anche se c’è il 12 in giro, questo 11 Pro funziona alla grande e le differenze con il nuovo modello sono poche. Ottimo display, ottime fotocamere, prestazioni fantastiche e un tipo di esperienza generale che solo Apple sa regalare.

Apple iPhone 11 Pro (256GB) a 1049 Euro invece di 1352 Euro

Apple MacBook Air M1

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 a 1119 Euro invece di 1159 Euro

Razer Seiren Emote

Il Razer Seiren Emote è uno dei migliori microfoni per fare streaming in circolazione. Si tratta di un microfono USB Ipercardioide molto pratico e bello da vedere grazie al display LED a 8Bit in grado di animare emoticon per rendere più coinvolgenti e simpatiche le live magari su Twitch. C’è tutta la qualità audio che si ricerca da un microfono del genere, è plug and play ed è anche ottimizzato per tutti i software di streaming più diffusi.

Razer Seiren Emote a 155 Euro invece di 189 Euro

