Il design di OnePlus Watch svelato dall’ufficio brevetti tedesco

Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare di OnePlus Watch, e l’ultima volta che era finito nei nostri radar avevamo discusso dell’elevata probabilità che potrebbe arrivare assieme a OnePlus 9. Ebbene, in queste ore l’ufficio GPTO tedesco, ovvero l’ufficio che gestisce i trademark e i brevetti, si è lasciato sfuggire qualche informazione su quello che dovrebbe essere il design definito dello smartwatch di OnePlus.

Cassa circolare e tasti fisici laterali

Gli schemi relativi alla richiesta di brevetto indicano un wearable con un design decisamente comune in questo mercato, con una cassa circolare abbracciata da un cinturino (ovviamente) mentre sul lato destro sono ben visibili due tasti fisici, evidentemente utilizzabili dall’utente per scorrere i menu e controllare la UI.

I disegni della porzione posteriore mettono in risalto quello che dovrebbe essere il sensore HR per i battiti cardiaci, possibilmente sfruttabile anche per calcolare i valori di ossigenazione del sangue (SpO2) e non solo. Subito al di sotto di esso, inoltre, sono individuabili quelli che sembrerebbero essere due PIN magnetici per l’eventuale basetta di ricarica wireless.

OnePlus Watch (codice prodotto W501GB) dovrebbe arrivare sul mercato durante il mese di marzo, possibilmente accompagnato da un modello indicato con il nome “OnePlus Watch RX”. Per quanto riguarda l’OS, infine, sembrerebbe che l’azienda abbia scelta di utilizzare un sistema proprietario e di non sfruttare invece Wear OS di Google.