Xiaomi festeggia vendite record per Xiaomi Mi Earphones Basic

Xiaomi, oltre ad essere diventato il terzo produttore al mondo di smartphone sorpassando Huawei e posizionandosi così dietro Apple e Samsung, rispettivamente al secondo e primo posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo, è anche al vertice della classifica per quanto riguarda i dispositivi audio come le cuffie auricolari.

A distanza di 2 anni e mezzo dal lancio del modello Xiaomi Mi Earphones Basic, la compagnia festeggia su Twitter il raggiungimento di un traguardo decisamente importante: 6,82 milioni di Xiaomi Mi Earphones Basic vendute in India.

We've hit a huge number again. 😎

6⃣,8⃣2⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣+ Mi Earphones Basic sold in just 2.5 years!

It's a record! ✌

Thanks for all your love and support. 🙏

RT if you own one. pic.twitter.com/DoykynfjmF

— Mi India #Mi10i is Here! (@XiaomiIndia) February 15, 2021