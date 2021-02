TIM annuncia la copertura a 200 Mbps e 1 Gigabit in nuove città

TIM annuncia la copertura a 200 Mbps e 1 Gigabit in nuove...

TIM continua la sua opera di copertura in banda ultralarga fino a 200 Mbps e 1 Gigabit al secondo nel territorio italiano.

L’operatore ha portato la copertura fino a 200 Megabit al secondo nelle aree di Pasian di Prato (Friuli Venezia Giulia), Ozieri (Sassari), Asciano (Siena) e a Venezia, nelle aree di Pellestrina, San Pietro in Volta e Lido.

A Venezia procede anche il piano di copertura di TIM che ha portato la fibra FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in circa 95.000 unità tra abitazioni e uffici, tuttavia in questi giorni sono state coinvolte anche altre città.

La banda ultralarga di TIM arriva in nuove città italiane

Tra le altre città raggiunte dalla banda ultralarga troviamo Cernusco sul Naviglio (Milano), dove sono stati recentemente avviati lavori che interesseranno oltre 10.000 unità immobiliari, Benevento dove TIM coprirà tramite FiberCop 19.300 unità, Desenzano (Brescia) per la copertura di 10.000 unità, Vimercate (Monza e Brianza) con 9.000 unità e infine Belluno e Rovigo rispettivamente con 15.000 e 18.000 unità immobiliari.

Tutte le città appena citate sono state inserite infatti nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Bel Paese.

Dove possibile TIM si impegna a utilizzare le infrastrutture già esistenti per la posa della fibra ottica in tecnologia FTTH, mentre gli scavi necessari saranno realizzati con interventi sulla sede stradale di circa 10/15 centimetri cercando di limitare i disagi per i cittadini.

