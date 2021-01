TIM aumenta la velocità massima della navigazione nelle offerte FWA

Buone notizie per i clienti TIM che hanno attiva un’offerta FWA (come TIM SUPER FWA) e per coloro che hanno in programma di attivarne una: a partire da oggi, infatti, aumenta la velocità massima di navigazione e ciò sia in download che in upload.

TIM migliora l’offerta Super FWA e le altre

A beneficiare di tale novità sono sia i già clienti dell’operatore (ossia chi ha attivato une delle offerte TIM SUPER FWA, TIM FWA Ricaricabile e TIM Internet FWA) che quelli nuovi (attivando una tra le offerte TIM SUPER FWA e TIM FWA Ricaricabile): la velocità massima in download passerà da 30 Mbps a 40 Mbps mentre quella in upload salirà da 3 Mbps a 4 Mbps.

Ricordiamo che le offerte FWA (acronimo che sta per Fixed Wireless Access) prevedono la concessione in comodato d’uso gratuito di un modem FWA, che è disponibile nella versione Indoor (ossia composta da una sola unità interna che si installa automaticamente) e in quella Outdoor (composta da un’unità interna e da un kit esterno).

La versione Outdoor richiede l’intervento di un tecnico TIM, che procederà all’installazione a domicilio al costo di 99 euro (cifra che può essere anche corrisposta in 24 rate mensili da 4,13 euro ciascuna).

Le offerte TIM si basano su una connessione FWA in tecnologia Misto Fibra Radio, ossia in fibra ottica fino alla Stazione Radio Base e su rete mobile LTE nel tratto finale (ciò significa che il collegamento dalla stazione fino al cliente viene effettuato tramite la rete mobile 4G o 4G+).

L’operatore ci tiene a ricordare che le SIM che vengono fornite per questo tipo di offerte possono essere utilizzate soltanto sul modem FWA installato e per il relativo contratto.

Infine, pare che TIM abbia in progetto di lanciare una nuova offerta TIM SUPER FWA con velocità massima fino a 100 Mbps in download, limitata alle aree in cui sia disponibile l’adeguata copertura.