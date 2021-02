Vodafone svela un’offerta imperdibile per la fibra a casa con Infinity

Se siete alla ricerca di un nuovo contratto per la fibra a casa oppure non avete ancora deciso quale operatore scegliere per il primo allaccio, in queste ore Vodafone svela una promozione da non lasciarsi assolutamente scappare. L’operatore rosso, fornitore di una delle connessioni più veloci nel nostro Paese, offre agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto per avere la fibra a casa, fino ad un massimo di 1 Gigabit/s, a 29,90 euro al mese. L’offerta in questione sarà disponibile solo fino a domani 12 febbraio e non prevede costi di attivazione, pertanto approfittatene immediatamente nel caso in cui foste interessati.

Attivazione online, buono spesa da 100 euro e Infinity

Per rendere l’offerta ancora più appetibile, nel pacchetto dell’offerta viene aggiunto anche un buono spesa da 100 euro valido nei punti vendita Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W (qui i dettagli) e un abbonamento semestrale a Infinity, ma solo se procederete all’attivazione online dell’offerta di Vodafone.

Entrando nel dettaglio dell’offerta Vodafone per la fibra a casa, l’azienda propone una connessione su FTTH (Fiber To The Home) sulla GigaNetwork Fibra fino a 1 Gigabit/s, 6 mesi di Infinity per guardare centinaia di contenuti on demand fra serie TV, film, fiction, cartoni animati in lingua originale e anche a qualità Super HD, minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali e la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station.

Clicca qui per accedere all’offerta Vodafone

