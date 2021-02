È quella di Fastweb la rete fissa più veloce di gennaio 2021 secondo questi test

Terminato il mese di gennaio 2021 è tempo di andare a scoprire come sono andate le reti fisse di Fastweb, TIM, Vodafone e WINDTRE secondo gli speedtest di komparatore.it. Quale operatore ha la velocità media più alta questa volta?

WINDTRE, Fastweb, Vodafone, TIM: qual è stata la rete più veloce a gennaio 2021

Se nel mese di dicembre 2020 è stata WINDTRE a piazzarsi sul gradino più alto del podio, durante gennaio 2021 abbiamo il sorpasso da parte di Fastweb. L’operatore è risultato il migliore per velocità media di download (l’unico insieme a WINDTRE a superare la quota 100 Mbps), velocità media di upload e latenza (ping), almeno in base ai quasi 91.000 test su komparatore.it: ecco i numeri.

Fastweb : velocità media di download: 115,82 Mbps velocità media di upload: 53,56 Mbps latenza di 37,34 ms

: WINDTRE : velocità media di download: 114,24 Mbps velocità media di upload: 46,14 Mbps latenza di 44,66 ms

: Vodafone : velocità media di download: 88,12 Mbps velocità media di upload: 43,34 Mbps latenza di 51,24 ms

: TIM : velocità media di download: 68,48 Mbps velocità media di upload: 23,48 Mbps latenza di 41,87

:

Fastweb è dunque l’operatore di rete fissa più veloce di gennaio 2021: il risultato è stato ottenuto con valori migliori su tutta la linea rispetto a quelli del mese precedente, ma anche grazie a numeri in leggero calo per WINDTRE. Più in basso si confermano Vodafone e TIM, che non sono a quanto pare riusciti a stare al passo.

I dati sottolineano comunque come tutti gli operatori mettano a disposizione velocità che consentono la fruizione di contenuti in streaming e di servizi Internet senza problemi.