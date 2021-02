Amazon sta per lanciare una nuova generazione di Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV Stick 4K è senza dubbio un dispositivo per lo streaming molto popolare ma, essendo stato lanciato nel 2018, inizia a diventare un po’ vecchiotto e pare che il colosso statunitense si stia preparando ad annunciare un nuovo modello.

Potrebbe essere in arrivo un nuovo modello di Amazon Fire TV Stick 4K

Al momento non è chiaro, tuttavia, se Amazon abbia in progetto di aggiornare l’hardware o soltanto il telecomando ma dall’Australia arriva la seguente foto che ci suggerisce che, ad ogni modo, qualcosa bolle in pentola.

Prima di proseguire è doveroso sottolineare che non vi sono garanzie di attendibilità e potrebbe trattarsi, pertanto, solo di uno dei tanti fake che popolano la Rete.

Stando a quanto reso noto da chi ha pubblicato lo scatto in questione, tale device dovrebbe presto essere commercializzato in Australia (e, probabilmente, anche in altri mercati), ove al momento è disponibile solo la versione Lite.

Se dal punto di vista del design la presunta nuova Amazon Fire TV Stick 4K non sembra presentare differenze rispetto all’attuale modello, diverso è il discorso relativo al telecomando (che assomiglia a quello già visto con le smart TV Amazon Fire TV Edition): il tasto dedicato all’assistente vocale Amazon Alexa è azzurro e ci sono dei tasti dedicati ad Amazon Prime Video, Netflix, Amazon Music e Disney+ (questi ultimi due nascosti nella foto).

C’è anche un pulsante dedicato ai Canali, che ha debuttato per la prima volta con Amazon Fire TV Stick Lite dell’anno scorso e che permette di avere accesso ad una guida ai canali in diretta (con una visualizzazione a griglia per i contenuti in diretta da qualsiasi app o servizio di streaming installati sul dispositivo).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Amazon per scoprire se questa nuova generazione di Amazon Fire TV Stick 4K sarà effettivamente lanciata a breve.