Il nuovo trailer di The Falcon and The Winter Soldier fa meta al Super Bowl 2021

Il nuovo trailer di The Falcon and The Winter Soldier fa meta...

Torniamo ad occuparci di The Falcon and The Winter Soldier, attesa nuova serie TV che ha già stuzzicato la curiosità degli appassionati dei supereroi Marvel e che sarà disponibile da marzo in streaming su Disney+.

Il team di Disney+ ha deciso di sfruttare il seguitissimo evento del Super Bowl per proporre un nuovo video trailer di The Falcon and The Winter Soldier, che in due minuti ci offre un’anteprima di ciò che potremo attenderci da questa serie TV (che si va ad aggiungere ad un elenco che si fa sempre più ricco).

Ricordiamo che il debutto ufficiale è in programma per venerdì 19 marzo 2021 e la serie si articolerà in sei episodi pieni di adrenalina, scene mozzafiato e, ci si augura, una trama avvincente.

Cosa sappiamo di The Falcon and The Winter Soldier

La serie si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame, nel particolare momento in cui Steve Rogers ha deciso di abbandonare il ruolo di Capitan America (nella speranza di riuscire a vivere una vita semplice in una realtà alternativa con il suo amore, Peggy Carter) e Sam Wilson (Falcon) ha “raccolto” lo speciale scudo del popolare supereroe.

Così com’è avvenuto anche per altri film e serie TV, pure la serie The Falcon and The Winter Soldier ha subito dei ritardi rispetto ai progetti originali a causa della pandemia di Coronavirus (e della conseguente necessità di sospendere le riprese). La Disney ha reso noto che già da un paio di mesi i lavori sono ripresi e non dovrebbero esserci ulteriori ritardi.

Il nuovo trailer inizia con i due eroi che vengono intervistati in quella che sembra una cella di una prigione da una sorta di terapista, che chiede a Mr. Barnes per quale motivo Sam lo irriti. Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete guardare il nuovo trailer, non dovete fare altro che mettervi comodi e cliccare sul tasto “play”: