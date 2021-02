Expert lancia la “Rottamazione Greentch” valida fino al 21 febbraio

Prende il via domani, lunedì 8 febbraio, il nuovo volantino Expert chiamato “Rottamazione Greentech” che offre ottimi sconti per gli utenti che vogliono cambiare i vecchi elettrodomestici, ma anche smartphone e prodotti di elettronica, in favore di modelli nuovi.

Smart TV, smartphone, decoder, speaker, ma anche console, monopattini elettrici, computer, smartwatch e tablet. La lista dei prodotti in promozione è davvero lunga e a fine articolo trovate il volantino completo da consultare. Abbiamo selezionato per voi le offerte più interessanti, che trovate nella maggior parte dei punti vendita Expert in Italia. Vi consigliamo comunque di chiamare il più vicino a casa vostra per essere sicuri della validità della promozione.

Smartphone in promozione da Expert

Xiaomi Mi 10T Lite a 229,90 euro invece di 399,90 euro

Samsung Galaxy A20e a 129,90 euro invece di 169,90 euro

Realme 7 a 179,90 euro invece di 199,90 euro

Samsung Galaxy A51 a 259 euro invece di 379 euro

OPPO A53s a 179,90 euro invece di 199,90 euro

Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro invece di 669 euro

Smart TV e accessori in promozione

Samsung QLED 8K 65″QE65Q800TATXZT a 2.799 euro invece di 3.199 euro

Samsung QLED 55″QE55Q90TZTXZT a 1.299 euro invece di 1.599 euro

LG 4K 76″75UN71006LC a 999 euro invece di 1.199 euro

Sony 65″Android TV KD65XH9096BAEP a 1.299 euro invece di 1.599 euro

Philips 58″4K 58PUS7505 a 529 euro invece di 629 euro

Smart Decoder Samsung Full HD a 49,90 euro invece di 59,90 euro

i-ZAP Decoder 365 Play a 29,90 euro invece di 34,90 euro

Smartwatch, audio e accessori da Expert

Xiaomi Mi Electric Scooter Mi 1S a 379,90 euro invece di 429,90 euro

Tastiera meccanica Logitech G413 a 69,90 euro invece di 99,90 euro

gaming mouse Logitech G402 a 39,90 euro invece di 71,90 euro

Huawei Band 4 pro a 49,90 euro invece di 79,90 euro

Huawei Watch Fit a 99,90 euro invece di 129,90 euro

Huawei Watch GT 2 a 199,90 euro invece di 279,90 euro

Samsung Galaxy Buds live a 129,90 euro invece di 169,90 euro

Huawei FreeBuds 3i a 79,90 euro invece di 99,90 euro

Computer e accessori in offerta

Lenovo Ideacentre AIO 3 a 649 euro invece di 699 euro

Samsung Galaxy Tab A7 a 199 euro invece di 239 euro

Huawei MatePad T10s a 189 euro invece di 229 euro

Monitor HP 27F a 150 euro invece di 199 euro

A seguire le immagini del volantino completo con tutti i prodotti in promozione per l’iniziativa “Rottamazione Greentech”.