Affilate i caricabatterie: Xiaomi al lavoro su Mi Electric Scooter 3

Qualcosa bolle nuovamente in pentola dalle parti di Pechino, nei pressi del quartier generale di Xiaomi. Ed è una pietanza potenzialmente molto gustosa per chi guarda con attenzione alla micro mobilità elettrica. La seconda generazione dei monopattini elettrici dell’azienda cinese infatti potrebbe avere presto una progenie.

Secondo le indiscrezioni diffuse via Twitter dal leaker Mukul Sharma, Xiaomi avrebbe certificato in India il Mi Electric Scooter 3, che sarebbe quindi in stato avanzato di progettazione. Nulla è ancora noto in fatto di specifiche, design o tempistiche di arrivo sul mercato, ma la nomenclatura scelta è già in grado di farci avanzare delle ipotesi.

Mi Electric Scooter 3 receives the Indonesian Telecom certification.

Memers be ready to collect content from tech stuff 🤪#Xiaomi #MiElectricScooter3 pic.twitter.com/FyQ7GXpkWa — Mukul Sharma (@stufflistings) February 1, 2021

La scorsa estate infatti Xiaomi ha inaugurato la seconda generazione caratterizzata da un numero esiguo di novità rispetto alla prima, come del resto suggeriva il nome della variante d’accesso a cui è stata aggiunta una “S”: non Xiaomi Mi Electric Scooter 2 ma Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

Il fatto che l’azienda pare abbia in programma di lanciare Xiaomi Mi Electric Scooter 3 lascia immaginare una generazione dalle novità più sostanziose rispetto alla precedente, che possa variare un design che comunque, ad oggi, ha riscosso notevole approvazione nel pubblico, ed evolvere in modo più consistente le caratteristiche tecniche.

Al momento sono solo ipotesi, ma non è avventato credere che arriveranno altri rumor nel giro di poco.