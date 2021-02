Google Meet aggiunge l’anteprima video sul Web

Dopo aver aggiunto un menu per la risoluzione dei problemi il mese scorso, Google Meet ora mette a disposizione una “stanza verde” per visualizzare rapidamente in anteprima come apparirete agli altri partecipanti prima di entrare nella riunione.

Questa nuova funzionalità è disponibile sulla versione desktop di Google Meet e consente anche di controllare lo stato delle periferiche e della rete.

Google Meet aggiunge l’anteprima video e lo stato delle periferiche

Prima di partecipare a una riunione ora appare un nuovo pulsante “Controlla audio e video” sotto il feed. L’opzione mostra l’inquadratura della videocamera ed elenca i vostri dispositivi appena sotto con la possibilità di scegliere tra diversi microfoni, altoparlanti e videocamere.

Questa feature vi permette di visualizzare in anteprima la migliore configurazione e di rilevare se un microfono, una connessione per cuffie o gli altoparlanti sono disattivati o mancanti, oltre a eventuali altri problemi audio, come la scarsa qualità del suono, il volume troppo alto o il microfono che amplifica i rumori di sottofondo. In caso di problemi Google Meet fornirà suggerimenti e procedure per risolverli.

L’anteprima video di Google Meet è già disponibile per i seguenti account: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit.

Per ulteriori informazioni potete consultare la nostra pagina Cos’è e come funziona Google Meet.

Leggi anche: Migliori webcam di Febbraio 2021: ecco i nostri consigli

Fonte