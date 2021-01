EA Play è in offerta a meno di 1 euro per PC e console

EA Play è in offerta a meno di 1 euro per PC...

Per un periodo limitato l’azienda videoludica offre la possibilità di provare, a meno di un euro, i benefici garantiti da questo nuovo abbonamento che sono gli stessi dei precedenti servizi:

Accesso a un’ampia libreria dei migliori titoli , tra i quali le serie più celebri e tripla A

, tra i quali le serie più celebri e tripla A Vantaggi esclusivi per i giocatori , come la possibilità di provare una selezione di nuovi giochi prima del lancio conservando i progressi effettuati in caso di acquisto

, come la possibilità di provare una selezione di nuovi giochi prima del lancio conservando i progressi effettuati in caso di acquisto Sconto del 10% sugli acquisti digitali EA valido sui giochi completi, pass stagionali, pacchetti di punti e DLC

Sono inoltre previste importanti novità in arrivo nei prossimi mesi, come sfide in-game esclusive e premi mensili per i membri sui titoli selezionati.

Il primo mese di EA Play a meno di 1 euro

Steam (PC) al prezzo di € 0,80

(PC) al prezzo di € 0,80 Origin (PC) al prezzo di € 0,99

(PC) al prezzo di € 0,99 PlayStation al prezzo di € 0,99

al prezzo di € 0,99 Xbox al prezzo di € 0,99

L’offerta è valida fino al 9 marzo 2021 e una volta terminato il mese di prova l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al costo di € 3,99 al mese, con la facoltà di disabilitare il rinnovo in qualsiasi momento, anche durante il primo mese.

