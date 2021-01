Questo leak svela il prossimo smartwatch Garmin per le donne

Il portfolio degli smartwatch Garmin abbraccia una grandissima varietà di utenti, da chi cerca un wearable da tutti i giorni, per rispondere alle notifiche e controllare alcuni parametri vitali, a soluzioni invece prettamente indicate per i runner, gli aviatori e non solo.

Design femminile e tracking SpO2

Molti di questi smartwatch sono indicati anche per il pubblico femminile, ma non si può dire la stessa per quanto riguarda il design, spesso troppo mascolino. Questo sembra essere il motivo che avrebbe spinto la compagnia a realizzare Garmin Lily, un nuovo smartwatch leakato da WinFuture di cui abbiamo modo di conoscere il probabile design e una parte delle caratteristiche tecniche.

Garmin Lily dovrebbe montare una cassa circolare da 34 mm, un cinturino da 14 mm ed una lavorazione che vedrebbe un pattern impresso sul fondo della casa, subito sotto il pannello touch monocromatico. Garmin Lily dovrebbe inoltre arrivare in due versioni, una “Classic” e una “Sport“, rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine soprastante.

Lato tracking dovrebbe essere presente il sensore HR per il battito cardiaco, la misurazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2) e il GPS assistito. La batteria, inoltre, sembrerebbe garantire almeno cinque giorni di autonomia. Garmin Lily dovrebbe essere annunciato molto presto, si parla di giorni, al prezzo di 199 dollari.

