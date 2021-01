eBay raddoppia e lancia tante offerte con le promozioni Imperdibili e Smartworking

Anche questa settimana eBay non si è dimenticata delle offerte degli Imperdibili e propone diverse occasioni sulla tecnologia. Anzi, in questi giorni rincara la dose lanciando l’iniziativa Smartworking, con ulteriori sconti fino al 60% per quanto riguarda l’informatica e tutto ciò che serve per lavorare da casa.

Le offerte eBay di questa settimana (25 gennaio – 1 febbraio)

Le offerte Imperdibili di eBay della settimana sono disponibili dalle 8:00 di questa mattina (25 gennaio 2021) fino alle 7:59 di lunedì 1 febbraio 2021. Come sempre toccano diversi prodotti tech come PC, smartphone, TV, videogiochi e così via: senza perdere tempo andiamo subito a scoprire gli sconti più interessanti a disposizione in questi giorni.

Offerte Apple eBay

Offerte TV eBay

Offerte informatica eBay

Offerte console e videogiochi eBay

Come anticipato, se non siete ancora soddisfatti potete dare uno sguardo alla promozione “Smartworking”, disponibile fino al 31 gennaio 2021 e riguardante le categorie Tech, Home, Lifestyle e Sport. Potete trovare tutte le offerte di questa settimana di eBay ai link qui di seguito, ma non scordatevi di seguirci attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

offerte Imperdibili eBay (25 gennaio – 1 febbraio 2021)

offerte Smartworking eBay (25 – 31 gennaio 2021)

