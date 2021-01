Un salto nel passato con il Game & Watch Nintendo in offerta su Amazon

Se avete voglia di fare un bel tuffo nel passato potreste approfittare del buon prezzo messo a disposizione da Amazon con consegna in un giorno e portarvi a casa un Game & Watch Nintendo, un’edizione speciale della console portatile che debuttò in Giappone nel 1980.

Nintendo Game & Watch in promozione su Amazon

Il Game & Watch originale fu la prima console portatile creata da Nintendo, una tipologia di prodotti sulla quale la casa nipponica continua a puntare parecchio (Nintendo Switch è solo l’ultima di una lunga serie). In occasione del 35esimo anniversario di Super Mario Bros., il 13 novembre è stata lanciata una versione dorata che include proprio il gioco originale con protagonista l’iconico personaggio (e non solo).

A bordo troviamo anche Ball (in una versione Mario), Super Mario Bros.: The Lost Levels e un orologio digitale con 35 animazioni diverse. Perfetta per i collezionisti e i videogiocatori nostalgici, la console portatile continuerà a essere prodotta fino alla fine del mese di marzo 2021, dopodiché rimarrà disponibile solo fino a esaurimento scorte.

Se siete fan di Mario e delle console Nintendo potete acquistare Game & Watch su Amazon al prezzo di 49,99 euro con consegna in un giorno (per gli abbonati Prime). Se volete risparmiare ancora qualcosa potete optare per la versione “usata come nuova” con confezione danneggiata, disponibile a circa 10 euro in meno.