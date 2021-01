Da Trony “Più spendi, meno spendi”, “Tasso zero” e tanti sconti per tutti

Da Trony "Più spendi, meno spendi", "Tasso zero" e tanti sconti per...

Sono tre i nuovi volantini lanciati da Trony, ognuno dei quali valido in diverse regioni italiane. Tutti hanno in comune un elevato numero di promozioni, anche se il più appetibile è “Più spendi, meno spendi”, che porta uno sconto incrementale al crescere del valore della spesa effettuata.

Volantino “Più spendi, meno spendi”

Trony ripropone una formula già vista in passato per il nuovo volantino “Più spendi meno spendi”, valido nei punti vendita di Veneto, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e la provincia di Rieti.

Acquistando uno dei tantissimi prodotti contrassegnati dal bollino promozionale, verrà applicato uno sconto progressivo alla cassa, variabile in funzione del totale dello scontrino. Sono quattro le fasce di prezzo con un super jackpot dedicato ai più spendaccioni:

30 euro di sconto su una spesa di 300 euro

100 euro di sconto su una spesa di 6.00 euro

250 euro di sconto su una spesa di 1.200 euro

550 euro di sconto su una spesa di 2.400 euro

1.200 euro di sconto su una spesa di 4.600 euro

Tra i prodotti che partecipano alla promozione troviamo smart TV, con relativi accessori, smartphone (inclusi i nuovissimi top di gamma della serie Galaxy S21), computer fissi e portatili, indossabili e moltissimi elettrodomestici, grandi e piccoli.

Il volantino è valido da oggi e fino al 10 febbraio, nei punti vendita riportati nell’ultima pagina del volantino, visibile per intero nella galleria sottostante.

Volantino “Tasso zero”

È riservato ai punti vendita della Sardegna il volantino “Compra a tasso zero e cominci a pagare dopo Pasqua”, che permette di acquistare qualsiasi prodotto, con un prezzo compreso tra 199 e 5.000 euro, a tasso zero. È valido da oggi e fino al 7 febbraio.

Questo significa che non pagherete interessi sui vostri acquisti, con la comodità di iniziare a pagarli dopo Pasqua. Anche in questo caso sono parecchi i prodotti in promozione, a partire dagli smartphone (inclusa la nuova serie Galaxy S21).

Non mancano smart TV, bici e monopattini elettrici, computer (fissi e portatili) e una vasta gamma di accessori, grandi e piccoli elettrodomestici, per soddisfare le necessità di ogni cliente. Anche in questo caso l’elenco dei punti vendita aderenti è presente nell’ultima pagina del volantino, visibile nella galleria sottostante.

Volantino “Cogli l’affare”

Chiudiamo con “Cogli l’affare”, volantino valido in alcuni punti vendita della Campania e in quello di Formia. È dedicato principalmente alla cucina, con tantissimi elettrodomestici piccoli e grandi per le nostre case, ma non manca tantissima altra tecnologia.

Molto ricca è l’offerta dedicata agli indossabili, con smartwatch e smartband ma anche alcune cuffie da gaming. Troverete molti smartphone con ottimi sconti, anche se mancano i nuovi top di gamma Samsung. In compenso troverete molti modelli dello scorso anno scontati a prezzi interessanti. Nella galleria sottostante trovate tutte le promozioni valide da domani 22 gennaio fino al 7 febbraio.

