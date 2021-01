Apple rilascia la Release Candidate per iOS 14.4, iPad OS 14.4 e non solo

Nelle ultime ore il colosso di Cupertino ha rilasciato le release candidate per iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS all’interno del canale specifico per gli sviluppatori disponibile sul sito Apple Developer Center, oppure come aggiornamenti OTA (Over The Air) per chi è già iscritto al canale di beta testing.

Tante novità per iOS e non solo

La nuova beta di iOS 14.4 e iPadOS 14.4 include le seguenti novità:

miglioramenti per la classificazione dei dispositivi Bluetooth all’interno del pannello delle Impostazioni;

codici QR di piccole dimensioni vengono adesso riconosciuti dall’app Fotocamera;

correzione di artefatti presenti nelle foto HDR scattate con iPhone 12 Pro;

correzione di un bug che non mostrava le attività nel widget Fitness;

risolto un problema in cui la testiera di sistema non mostrava la lingua corretta in iMessage;

tante altre correzioni.

La nuova beta di wathcOS 7.3 include le seguenti novità:

disponibilità delle notifiche di battito cardiaco irregolare in Giappone, Maiotta, Filippine, Taiwan e Thailandia;

l’app ECG è adesso disponibile su Apple Watch Series 4 in Giappone, Maiotta, Filippine e Thailandia;

Time to Walk è adesso disponibile per i clienti Apple Fitness+;

correzione di un bug che poteva rendere non più disponibile il Centro di Controllo e il Centro Notifiche.

La nuova beta di macOS Big Sur 11.2 include le seguenti novità:

miglioramenti circa l’affidabilità del modulo Bluetooth;

correzione di un bug che poteva mostrare schermo nero collegando Mac Mini con chip M1 a display esterni con adattatore HDMI > DVI;

correzione di un bug che non permetteva di modificare le Impostazioni di Sistema dopo aver inserito la password di amministratore;

correzione di un bug per l’app Foto che non permetteva di salvare le modifiche apportate ad una foto in formato Apple ProRAW.

Come installare tvOS e watchOS beta

Ecco i passi da seguire per installare l’ultima beat per tvOS:

aggiornamento OTA: sul proprio Mac accedere alla pagina developer.apple.com/; cliccare su Discover > tvOS > inserire username e password; cliccare sul tasto blu Download e salvare il profilo di configurazione sul Desktop; installare l’applicazione Apple Configurator; connettere Apple TV o Apple TV 4K al cavo di alimentazione e alla stessa rete Wi-Fi a cui è connesso il Mac; aprire Xcode su Mac; dalla barra dei menu cliccare su Window > Devices and Simulators > Settings > Remote and Devices > Remote App and Devices > selezionare la propria Apple TV; inserire il codice che appare sulla Apple TV per effettuare il pairing con Xcode; aprire Apple Configurator su Mac > cliccare sulla Apple TV > trascinare il profilo dal Desktop sull’icona della Apple TV.

aggiornamento tramite USB-C: seguire i primi due step descritti per l’aggiornamento OTA; cliccare sul tasto “tvOS 14 restore image” per Apple TV di quarta generazione; cliccare su Applications > Download; installare Xcode 11 sul proprio Mac e connettere Apple TV al cavo di alimentazione e al proprio Mac tramite cavo USB Type-C; avviare iTunes > selezionare la propria Apple TV; tenere premuto il tasto Option e cliccare sulla voce Check for Updates; individuare e cliccare sulla beta di tvOS 14 scaricata ad inizio procedura.



Ecco i passi da seguire per installare l’ultima beat per watchOS: