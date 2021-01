Samsung e San Valentino, un regalo d’amore per la vostra casa

Si avvicina il 14 febbraio, festa tradizionalmente dedicata agli innamorati, e Samsung lancia una provocazione, più che mai sensata in questo periodo nel quale stiamo vivendo maggiormente in casa. Perché non dimostrare alla nostra abitazione tutto l’amore che merita?

Perché non colorare i nostri spazi abitativi con tecnologia colorata, per dare un tocco di vivacità in più alla nostra casa? Ecco dunque la coppia perfetta pensata da Samsung, composta da un microonde e da un purificatore di ultima generazione, così da rinnovare la cucina ma non solo.

Si parte dai nuovi forni a microonde Samsung Glass Cottura Sana e Glass Design Cottura Croccante, due diverse soluzioni per tutti i gusti, sia per chi ama il cibo sano sia per chi preferisce qualcosa di croccante. Il modello Cottura Sana dispone di una modalità per la cottura a vapore (Healthy Steam) per preparare piatti sani e gustosi, ma anche di quella Home Dessert, che permette di realizzare in un attimo una delle dieci ricette preimpostate.

Con Auto Cook è facile utilizzare le pietanze preferite per creare piatti gustosi e sempre diversi, senza troppe complicazioni. grazie alla capacità di 30 litri potrete cucinare in un attimo i pranzi e le cene di tutte le famiglie. Samsung Glass Design Cottura Sana è disponibile nelle colorazioni Porcellana e Grafite al prezzo di 299 euro.

È invece in vendita nel particolare color Cipria Samsung Glass Design Cottura Croccante, con funzione di friggitrice senza olio, Quick Defrost per scongelare rapidamente gli alimenti più comuni, e ancora una volta Auto Cook, per piatti semplici ma unici. La capacità del vano cottura arriva a 23 litri e il prezzo al pubblico è di 229 euro.

E per avere sempre la certezza di respirare aria pulita in casa ecco Samsung Cube, il purificatore d’aria con una efficienza del 99,97% contro polveri sottili, allergeni e gas inquinanti. Attraverso 60.000 microfori, e con la tecnologia Wind-Free, il purificatore diffonde l’aria pulita in maniera uniforme e allo stesso tempo silenziosa, senza getti d’aria diretti che potrebbero risultare fastidiosi.

Grazie alla connettività WiFi è possibile controllarlo con assistenti vocali e tramite l’app SmartThings, per farlo funzionare anche quando non siete in casa. Il prezzo al pubblico di Samsung Cube è di 799 euro e potete trovare maggiori informazioni visitando questa pagina.