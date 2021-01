I primi due episodi di WandaVision sono zeppi di easter egg: ecco i più curiosi

WandaVision è senza dubbio una delle novità Disney+ più interessanti del mese di gennaio 2021: disponibile sulla piattaforma streaming solo da ieri con i primi due episodi, si tratta della prima serie TV a entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe.

I fan del MCU non hanno tardato a scovare alcuni divertenti easter egg e riferimenti nascosti all’interno dei primi minuti della serie Disney+. Andiamo a scoprirne qualcuno, ma fate attenzione agli spoiler se non volete rovinarvi alcuna sorpresa.

Gli easter egg nei primi due episodi di WandaVision

WandaVision è stata già apprezzata dalla critica, sia per le interpretazioni dei protagonisti, Wanda (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), sia per la trama, definita come assolutamente diversa rispetto al solito. I primi due episodi della serie nascondono una serie di easter egg e riferimenti più o meno nascosti; alcuni di questi non saranno sfuggiti ai fan Marvel di lunga data, altri sono particolarmente difficili da scovare o notare:

il numero 23: nel primo episodio, la data segnata sul calendario con il cuoricino è il 23 agosto ; potrebbe essere un riferimento ai 23 film che compongono la Saga dell’Infinito, alla data in cui venne presentata la serie al D23 Expo oppure anche ad Avengers #238;

; potrebbe essere un riferimento ai 23 film che compongono la Saga dell’Infinito, alla data in cui venne presentata la serie al D23 Expo oppure anche ad Avengers #238; Kathryn Hahn: interpreta la vicina di casa Agnes, che secondo alcuni potrebbe essere Agatha Harkness , l’anziana strega insegnante di Scarlet;

, l’anziana strega insegnante di Scarlet; finti intermezzi pubblicitari: troviamo un futuristico tostapane delle Stark Industries (il Toast Mate 2000) e un orologio di marca Strucker (che rimanda al Barone Strucker dell’ Hydra );

Industries (il Toast Mate 2000) e un orologio di marca Strucker (che rimanda al Barone Strucker dell’ ); il colore rosso : nelle sequenze in bianco e nero l’unico colore a spiccare è il rosso; lo troviamo nel LED del tostapane appena nominato, nell’aeroplanino trovato da Wanda e con il sangue sulla mano di Dottie; non è un caso, visto che nei fumetti, Wanda usa il nome Scarlet Witch, ma potrebbe anche essere un riferimento alla scelta cromatica adottata nei trailer di Avengers: Endgame.

: nelle sequenze in bianco e nero l’unico colore a spiccare è il rosso; lo troviamo nel LED del tostapane appena nominato, nell’aeroplanino trovato da Wanda e con il sangue sulla mano di Dottie; non è un caso, visto che nei fumetti, Wanda usa il nome Scarlet Witch, ma potrebbe anche essere un riferimento alla scelta cromatica adottata nei trailer di Avengers: Endgame. la figura misteriosa in laboratorio alla fine del primo episodio sembra Darcy Lewis , il personaggio interpretato da Kat Dennings che arriverà nei prossimi episodi;

, il personaggio interpretato da Kat Dennings che arriverà nei prossimi episodi; il logo con la spada della S.W.O.R.D. appare in un monitor, ma anche nell’aeroplano giocattolo del secondo episodio e nella tuta da apicoltore alla fine dello stesso; quest’ultima potrebbe essere un riferimento all’uniforme dell’A.I.M., l’organizzazione di malvagi scienziati comandata da M.O.D.O.K., antagonista principale del recente videogioco Marvel’s Avengers;

della S.W.O.R.D. appare in un monitor, ma anche nell’aeroplano giocattolo del secondo episodio e nella tuta da apicoltore alla fine dello stesso; quest’ultima potrebbe essere un riferimento all’uniforme dell’A.I.M., l’organizzazione di malvagi scienziati comandata da M.O.D.O.K., antagonista principale del recente videogioco Marvel’s Avengers; Vita da strega : la sigla del secondo episodio, ambientato proprio negli anni ’60, sembra un omaggio alla popolare sitcom;

: la sigla del secondo episodio, ambientato proprio negli anni ’60, sembra un omaggio alla popolare sitcom; l’elmo del Sinistro Mietitore appare quando la versione animata di Visione attraverso il pavimento; nella stessa sigla, all’interno del supermercato si può notare un cartone di latte chiamato “Bova Milk”: si tratterebbe di un riferimento a Bova Ayrshire , la mucca antropomorfa che ha salvato e cresciuto Wanda e il gemello Pietro;

appare quando la versione animata di Visione attraverso il pavimento; nella stessa sigla, all’interno del supermercato si può notare un cartone di latte chiamato “Bova Milk”: si tratterebbe di un riferimento a , la mucca antropomorfa che ha salvato e cresciuto Wanda e il gemello Pietro; la sagoma presente sull’armadio usato per il trucco di magia ricorda la forma della Gemma della Mente , la Gemma dell’Infinito incastonata sulla fronte di Visione strappata da Thanos in Infinity War;

, la Gemma dell’Infinito incastonata sulla fronte di Visione strappata da Thanos in Infinity War; nel secondo episodio appare anche Monica Rambeau: l’attrice Teyonah Parris si presenta con il nome di Geraldine, ma è possibile che sia sotto copertura.

Avete già visto i primi due episodi di WandaVision su Disney+? Avevate notato alcuni degli easter egg e dei riferimenti di cui abbiamo appena parlato? Fateci sapere la vostra nel solito box qui di seguito.

Abbonati subito a Disney+