Amazfit Bip U Pro arriva in Italia a un ottimo prezzo

Amazfit annuncia oggi la disponibilità sul mercato italiano di Amazfit Bip U Pro, il più recente modello della linea Bip che nel corso del tempo è riuscita a ritagliarsi una notevole fetta di mercato grazie a un rapporto prezzo/prestazioni.

Amazfit Bip U Pro è il compagno ideale per gli appassionati di fitness e di sport, aiutandoli a raggiungere i propri obiettivi. Il nuovo smartwatch riprende gran parte della scheda tecnica di Amazfit Bip U, a partire dallo schermo da 1,43 pollici con risoluzione di 32 x 302 pixel protetto da un vetro 2,5D con trattamento anti impronte.

Oltre al BioTracker 2, in grado di misurare il battito cardiaco e rilevare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il nuovo smartphone dispone di un ricevitore GPS per tracciare in maniera molto precisa le attività all’aria aperta e poterle riguardare sul proprio smartphone attraverso la companion app ZEPP.

Amazfit Bip U Pro è in grado di monitorare il livello di stress, aiutandovi a tenerlo sotto controllo attraverso una serie di esercizi respiratori. Sono oltre 60 le diverse attività sportive che possono essere monitorate con lo smartwatch, dalle più popolari come corsa e ciclismo a quelle particolari come yoga, pattinaggio o danza.

Potrete avere informazioni sulla distanza percorsa, sulle variazioni della frequenza cardiaca, sulle calorie bruciate e il tempo trascorso in zona aerobica o anaerobica durante lo sforzo. Lo smartwatch è in grado di monitorare anche le attività acquatiche grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri, sia in piscina che in mare aperto.

Non va scordato il sistema PAI che trasforma i dati relativi all’attività fisica e al battito cardiaco in un punteggio personalizzato che vi aiuterà a capire il livello del vostro benessere fisico. Ottima come sempre l’autonomia, che si attesta sui nove giorni con un utilizzo standard, ma che può variare in base alle abitudini dell’utente.

Amazfit Bip U Pro è in vendita da oggi sullo store ufficiale a 69,90 euro e può essere acquistato utilizzando il link sottostante.