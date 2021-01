WhatsApp Web/Desktop si aggiorna con una novità dedicata agli adesivi

Dopo il timido spuntare del supporto alle chiamate e il nuovo colore delle bolle dei messaggi di testo, WhatsApp Web introduce un’altra novità attraverso un nuovo aggiornamento software. Scopriamo insieme di che si tratta.

Gli adesivi preferiti su WhatsApp Web/Desktop

La versione di WhatsApp per desktop e web in questione è numerata 2.2100.4, versione che, come anticipato, introduce una nuova sezione nella categoria degli adesivi.

Questa prima release del 2021, come comunica WABETAINFO, consente così agli utenti di avere a disposizione un’area dedicata agli adesivi preferiti, accessibile toccando l’icona a stella visibile nel menù orizzontale superiore. Ecco come si presenta.

Questa è l’unica novità segnalata per la nuova versione di WhatsApp Web/Desktop. E nel caso in cui non doveste trovare quanto indicato, assicuratevi di avere installato la più recente versione di WhatsApp per Android e iOS.

A tal punto, se la sezione Preferiti degli adesivi non dovesse ancora far mostra di sé, non resta altro da fare che pazientare ancora qualche giorno affinché questo update arrivi a tutti.

Per ulteriori aggiornamenti e novità sulla versione per PC e web di WhatsApp continuate a seguirci.